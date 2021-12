2 G im Handel: Düsseldorfs OB Keller kündigt Kontrollen an

Düsseldorf. Rathauschef hat Amtshilfe bei der Polizei erbeten. Es sei davon auszugehen, dass nun häufig Doppelstreifen von OSD und Polizei unterwegs seien.

Die Stadt Düsseldorf erhöht den Druck auf ungeimpfte Personen. Oberbürgermeister Stephan Keller kündigte am Freitag an, die damit verbundene, neue 2 G-Regel in Einzelhandel durch Ordnungskräfte überwachen zu lassen. „Wir haben dafür Amtshilfe bei der Polizei erbeten“, so der Rathauschef. Es sei also davon auszugehen, dass nun häufig Doppelstreifen von OSD und Polizei unterwegs seien. „Die Einschränkungen für Ungeimpfte sind unumgänglich“, betonte Keller.

Sein Ordnungsdezernent Christian Zaum fügte hinzu, dass erst einmal die Einzelhändler selbst für die 2G-Kontrollen verantwortlich seien. „Wir werden dies aber ergänzend stichprobenartig kontrollieren, so wie wir es auch auf dem Weihnachtsmarkt machen“, so Zaum.

Höhere Impfbereitschaft

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche begrüßte indes eine höhere Impfbereitschaft der Düsseldorfer. Allein am Donnerstag habe man in den drei städtischen Impfstellen 3401 Impfdosen verspritzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf