2000 Düsseldorfer fanden im Oktober einen Job

Düsseldorf. Aber die Zahlen sind im Vergleich zur Oktober 2019 schwach. Nachfrage nach Arbeitskräften hat pandemiebedingt stark abgenommen.

Trotz erschwerter Corona-Bedingungen beendeten in Düsseldorf im Monat Oktober rund 2000 Menschen die Arbeitslosigkeit und nahmen eine neue Beschäftigung auf. Die Erwerbslosigkeit ist vom September auf Oktober um 527 Personen gesunken (-1,8 Prozent). Das sind die neuesten Zahlen der Düsseldorfer Arbeitsagentur. 28.112 Menschen sind in Düsseldorf demnach aktuell arbeitslos, allerdings sind das immer noch 5487 Personen mehr als im Oktober des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 8,1 Prozent. Im September lag sie noch bei 8,3 Prozent, vor einem Jahr bei 6,6 Prozent.

„Der Anstieg der Arbeitslosigkeit durch die Corona-Pandemie konnte zunächst gestoppt werden. Gerade bei den Jugendlichen ist wieder ein leicht positiver Trend im Oktober erkennbar“, sagt Birgitta Kubsch-von Harten, Leiterin der Arbeitsagentur, über den aktuellen Stand.

Quote bei den Jugendlichen liegt bei 6,6 Prozent

Im Oktober waren laut Agentur 1943 junge Menschen unter 25 Jahre arbeitslos. Die Arbeitslosenquote bei der Personengruppe der Jugendlichen liegt aktuell bei 6,6 Prozent. Im September lag sie bei 7,0 Prozent, vor einem Jahr bei 4,9 Prozent.

Regelmäßig weist die Bundesagentur für Arbeit die Unterbeschäftigung aus. Die gesamte Unterbeschäftigung einschließlich der Zahl der gemeldeten Arbeitslosen beträgt im Oktober 36.643 Personen. Die Unterbeschäftigungsquote, die unter anderem auch die Personen umfasst, die sich in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden, liegt aktuell bei 10,4 Prozent.

1193 neue sozialversicherungspflichtige Stellen im Oktober

Im Monat Oktober wurden der Agentur für Arbeit in Düsseldorf indes 1193 neue sozialversicherungspflichtige Stellen zur Besetzung gemeldet, 132 Stellen mehr als im Vormonat. Betrachtet man den Stellenbestand, also die Summe aller offenen Stellen, hat die Nachfrage nach Arbeitskräften insgesamt gesehen pandemiebedingt jedoch stark abgenommen. 3764 Arbeitsstellen stehen für die Vermittlung aktuell zur Verfügung. Das sind 32 Prozent weniger als im Oktober 2019.

Die Bewerber in Düsseldorf konnten trotz der Pandemie immerhin auf ein attraktives Angebot an Ausbildungsstellen zurückgreifen. 4482 Ausbildungsstellen wurden der Agentur für Arbeit zur Besetzung gemeldet. „Trotz der Pandemie haben die Unternehmen in Düsseldorf weiter auf die Ausbildung gesetzt und das langfristige Ziel der Fachkräftesicherung in den Fokus genommen“, so Kubsch-von Harten. 393 der Ausbildungsstellen stehen den Bewerbern immer noch zur Verfügung.