26-Jähriger schwebt nach Faustschlag in Lebensgefahr

Düsseldorf. Ein 26-Jähriger war mit einer Gruppe in Düsseldorf in Streit geraten. Dieser eskalierte.

Ein handgreiflicher Streit mit einer größeren Personengruppe wurde für einen 26 Jahre alten Mann zum Verhängnis und führte zu einer schweren Verletzung. Der Mann hielt sich mit einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe Am Schalbruch am dortigen Elbsee im Bereich einer Therme auf. Gegen 21 Uhr geriet er mit den Mitgliedern der Gruppe in Streit, die alle zwischen 18 und 25 Jahren alt gewesen sein sollen. Ein Mann schlug das Opfer mit der Faust ins Gesicht. Dre Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Der 26-Jährige schwebt derzeit sogar in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige und die Personengruppe flüchteten.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Es soll sich um einen 20 bis 25 Jahre alten Mann handeln, der 1,80 bis 1,90 Meter groß ist, eine muskulöse Statur und einen leichten Bauchansatz hat. Dessen schwarze Haare sind an den Seiten kurz rasiert, seine Haut hat einen braunen Teint. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine schwarze Badehose sowie ein blaues T-Shirt. . Hinweise erbittet die Polizei unter der 0211 - 870-0.

