Mitglieder des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“ haben die Einwendungen gesammelt und am Freitag zur Bezirksregierung gebracht.

Flughafen 50.000 Einsprüche gegen Airport-Erweiterung in Düsseldorf

Düsseldorf/Kaarst. Anlieger-Kommunen und Bürger wehren sich gegen Ausbau-Pläne. Verein „Kaarster gegen Fluglärm“: „Erweiterungsfantasien passen nicht in die Zeit!“

Am Freitag, dem letzten Tag der Einspruchsfrist gegen die Erweiterungspläne des Flughafens Düsseldorf, haben Vertreter des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“ der Bezirksregierung Düsseldorf drei Kartons mit 3361 Einwendungen überreicht. „Mit diesem hervorragenden Ergebnis habe ich angesichts der schwierigen Bedingungen durch Corona nicht gerechnet“, sagte am Freitag Werner Kindsmüller, Vorsitzender des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“. Insgesamt haben Bürger-Initiativen und Anlieger-Kommunen von Essen bis Mönchengladbach die Zahl der Einwendungen gegen den Flughafen-Ausbau damit auf mehr als 50.000 Einwendungen steigern können, so Christoph Christoph Lange vom Bündnis „Bürger gegen Fluglärm“.

„Klares Zeichen an den NRW-Verkehrsminister“

Das Resultat zeige, dass viele Kaarster verstanden haben, dass eine Erweiterung die ohnehin schon enorme Lärmbelastung unerträglich machen würde. Die hohe Zahl der Einwendungen und die einmütige Haltung der Parteien im Kaarster Stadtrat seinen ein klares Zeichen an NRW-Verkehrsminister Wüst, „endlich den seit 2015 beratenen Antrag des Flughafens abzulehnen“. Die neu vorgelegten Gutachten hätten den Bedarf nicht belegen können und würden sich mit der zusätzlichen Lärm- und Klimabelastung nur ungenügend auseinandersetzen, so das Urteil des Vereins.

„In dieser Zeit braucht ohnehin niemand 25 Prozent zusätzliche Flugrechte. Der Minister sollte darüber nachdenken, wie er nach Corona den Luftverkehr anwohnergerecht und im Einklang mit den Erfordernissen des Klimaschutzes gestalte“, so Kindsmüller. „Erweiterungsfantasien des Flughafens passen nicht in die Zeit.“

Übergabe der Einwendungen der „Bürger gegen Fluglärm“ bei Regierungsdirektor Heinrich Goetzens in der Anhörungsbehörde Bezirksregierung Düsseldorf. Foto: privat

„Trotz der durch die Corona-Vorschriften stark eingeschränkten Beteiligungsmöglichkeiten haben die Bürger-Initiativen und die Anlieger-Kommunen von Essen bis Mönchengladbach die Zahl der Einwendungen gegen den erneuten Flughafen-Ausbau auf über 50.000 Einwendungen steigern können“, so Christoph Lange von „Bürger gegen Fluglärm“. „Auch die Gutachter und Rechtsanwälte des Städtebündnisses kamen zu dem einhelligen Schluss, dass der Antrag, der schon vor Corona abweisungsreif war, nun endgültig abgelehnt werden muss.“ Diverse Ratsbeschlüsse wie in Essen, Meerbusch und Kaarst bekräftigten die ablehnende Haltung aller Umland-Kommunen. (gömi)