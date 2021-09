45 Menschen lassen sich bei Aktion der Karnevalisten impfen

Düsseldorf. CC-Präsident Michael Laumen ist mit dem Ergebnis zufrieden. Geimpft wurde in der Wagenbauhalle in Düsseldorf.

„Jede Impfung ist ein Erfolg im Kampf gegen das Corona-Virus – insofern sind wir mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden.“ Mit diesen Worten zog CC-Präsident Michael Laumen am Samstagnachmittag eine positive Bilanz der ersten Impfaktion in der Geschichte des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC). Von 11.11 bis 15 Uhr hatten sich in der Wagenbauhalle an der Merowinger Straße bzw. im Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrum am Hohensandweg 45 Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter von 12 bis 80 Jahren unter fachärztlicher Aufsicht mit den Präparaten von BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca oder Johnson & Johnson gegen Covid-19 impfen lassen.

Viele Teilnehmer der Impfaktion nutzten den Besuch in der Wagenbauhalle, um sich bei geführten Rundgängen über die sonst hinter verschlossenen Türen stehenden Rosenmontagwagen zu informieren. Grillwürstchen und alkoholfreie Erfrischungsgetränke gab es ebenso gratis wie den einstündigen Auftritt von Heinz Hülshoff, der das Open-Air-Publikum mit seinen bekannten Liedern begeisterte.

Geburtstag der künftigen Venetia

Zu den Gästen der Veranstaltung gehörte auch das designierte Prinzenpaar Dirk Mecklenbrauck und Uåsa Katharina Maisch. Für die Venetia in spe hatte der CC-Präsident sogar einen großen Blumenstrauß parat: Die künftige Karnevalsprinzessin feierte nämlich am Samstag Geburtstag.

Das CC lässt zu seinen Veranstaltungen nur Besucher zu, die geimpft oder genesen sind. Wer nur getestet ist, hat keinen Zutritt mehr zur Prinzenkürung oder ARD-Fernsehsitzung. Auch immer mehr Vereine wenden für ihre Veranstaltung die 2G-Regel an. Zum Beispiel Düsseldorfs größter Karnevalsgesellschaft KG Regenbogen bei ihrem Sommerfest am 25. September.

