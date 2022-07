A 46: Lastwagen kippt um und verliert tonnenweise Sand

Auf der Autobahn 46 bei Düsseldorf kippte ein Lkw aus bislang unbekannten Gründen um. Es gab einen großen Stau in Fahrtrichtung Wuppertal.

Eine riesige Ladung Sand hat auf der Autobahn 46 an der Anschlussstelle Holthausen am Mittwoch für lange Staus gesorgt. Ein Lastwagen, der Richtung Wuppertal unterwegs war, kam am Vormittag von der Fahrbahn ab und kippte um.

Fahrer kam ins Krankenhaus

Der geladene Sand verteilte sich bei dem Crash über die gesamte Fahrbahn, so dass Autofahrer zeitweise mehr als eine Stunde lang im Stau standen. Weshalb der Fahrer die Kontrolle über den Lastwagen verlor, ist unklar. Andere Fahrzeuge seien laut Polizei an dem Unfall allerdings nicht beteiligt gewesen.

Der Lkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

