Ab Mittwoch Autokino an der Düsseldorfer Messe

Düsseldorf. Kinos, Restaurants, Theater aller Art: alles zu. In Corona-Zeiten ist hygienisch einwandfreies Beieinandersein bei größeren Veranstaltungen nicht möglich. Eine Ausnahme gibt es: Autokinos. Essen hat damit Erfolg, andere Städte wie Wuppertal, Marl und Recklinghausen ziehen nach – und auch Düsseldorf bekommt jetzt ein Autokino. Los geht es am Mittwoch. Auf den Messeparkplätzen, auf Hightech-Niveau. Der Namenssponsor passt, er kommt aus der Autobranche: Gottfried Schultz.

Die städtische Event-Tochter ist Veranstalter des Autokinos

Die Stadttochter D.Live ist Veranstalter des Autokinos. Täglich laufen in den nächsten Wochen Filme und Blockbuster auf großer Leinwand. Die ist 400 Quadratmeter groß und den Düsseldorfern vom Open-Air-Kino im Rheinpark bestens bekannt. Das wird ebenfalls von D.Live veranstaltet.

Das Logo des neuen Autokinos in Düsseldorf. Foto: D.Live

Der erste Film, der nun gezeigt wird, ist „Lindenberg – mach Dein Ding“. Es folgen der Fortuna-Film „Abstiegskandidat Nummer 1“, „Narziss und Goldmund“, „Shaun, das Schaf: Ufo-Alarm“, „Knives out – Mord ist Familiensache“, „Nightlife“ und „Parasite“. Das Programm wird noch erweitert, das Projekt ist erst in den letzten Tagen entstanden. Es sind auch Sonderaktionen und andere Formate geplant.

Derartige sind momentan wichtig, findet OB Geisel

„In der aktuellen Situation müssen die Menschen mit weitreichenden Einschränkungen im Alltag leben“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel. „Angebote, die dennoch eine Form des sozialen Miteinanders ermöglichen, sind momentan wichtiger denn je. Daher finde ich es großartig, unter Wahrung der Kontaktbeschränkung ein Autokino umzusetzen und den Düsseldorfern ein bisschen Abwechslung und Freude zu bieten.“ Für Michael Brill, den Geschäftsführer von D.Live, „ist das Autokino die perfekte Lösung, um einerseits die notwendigen Verhaltensregeln einzuhalten und anderseits ‚endlich mal wieder rauszukommen‘.“

500 Autos sind fürs Kino zugelassen

Rund 500 Autos sind bei den Vorführungen auf Messeparkplatz P1 im Bereich Nord zugelassen. Genutzt werden ausschließlich die befestigten, gepflasterten Flächen, die zum Beispiel zu Messezeiten als Lkw-Fläche dienen. Dort sollen später auch Open-Air-Konzerte stattfinden, die Ratsgremien befassen sich seit einigen Monaten mit der Genehmigung. Der Streit um Auftritte von Ed Sheeran hatte das Areal vor knapp zwei Jahren sehr bekannt gemacht, jetzt sollen in einem Verfahren mit ausreichend politischer Beteiligung und Gutachten die Regeln für eine nachhaltige Lösung gefunden werden.

Der Film-Ton kommt über das Autoradio

Die Filme werden im Autokino in digitaler Projektion in 4K gezeigt. Den Filmton empfangen die Besucher über das eigene Autoradio auf der Frequenz 92,6 MHz. Eine Lärmbelästigung der Umgebung findet also nicht statt.

Die Einhaltung der Sicherheitsvorgaben und die aktuellen Verhaltensregeln im öffentlichen Raum sind Voraussetzung dafür, dass das Kino stattfinden kann. Der Besuch ist ausschließlich im Pkw gestattet, pro Auto sind maximal zwei Personen zugelassen (plus eigene Kinder bis 14 Jahre). Die Autos werden vor Ort in einem Abstand von zwei Metern platziert.

Es gibt ausschließlich Online-Tickets

Für die Filmvorstellungen gibt es ausschließlich Online-Tickets. Diese muss man sich zu Hause ausdrucken, sie werden dann durch die geschlossene Autofensterscheibe gescannt. Darüber hinaus wird aus hygienischen Gründen auf die Zubereitung von frischen Speisen verzichtet. Es wird eine Auswahl an verpackten und vorbereiteten Speisen sowie Getränke vor Ort geben. Auf dem Autokino-Gelände erfolgt die Bezahlung ausschließlich bargeldlos. Die sanitären Anlagen werden in regelmäßigen Abständen gereinigt und desinfiziert. Vor den Anlagen sorgt das Ordnungspersonal für die Einhaltung der Abstandsregeln.

Die Tickets für das Autokino sind ab sofort im Vorverkauf. Das Autokino-Ticket kostet 22 Euro. Darin enthalten ist ein Spendenbeitrag von einem Euro. In der ersten Kinowoche wird der gesammelte Betrag an die Filmkunstkinos Düsseldorf gespendet. Danach wird der jeweilige Betrag in wöchentlichem Rhythmus an weitere Organisationen und Einrichtungen gespendet.

Die Tickets sind ab sofort unter www.autokino-duesseldorf.ticket.io erhältlich. Dort gibt es auch weitere Infos zum Programm.