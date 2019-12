Düsseldorf. In Düsseldorf riefen Nachbarn die Feuerwehr, nachdem ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Ein 78-jähriger Mann wurde aus der Wohnung gerettet.

Adventsgesteck brannte: Feuerwehr rettet Mann aus Wohnung

Brennendes Adventsgesteck sorgte am vierten Advent in Düsseldorf für einen Einsatz der Feuerwehr: Die Mieter eines Mehrfamilienhauses an der Friedlandstraße wurden am Sonntag durch einen Rauchmelder alarmiert. Aus einer mit Rauch gefüllten Wohnung konnte die Feuerwehr einen 78-jährige Mieter retten. Der Mann musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Das teilte die Feuerwehr am Sonntag mit.

Über die Notrufnummer 112 hatten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf gerufen. Im Treppenhaus habe es nach Feuer gerochen, auf Klopfen habe in der Wohnung im ersten Obergeschoss niemand reagiert.

Düsseldorf mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht

Ein Rettungstrupp der Feuerwehr wurde in die mit dunklem Rauch gefüllte Wohnung geschickt. Nur wenige Augenblicke später konnte der 78-jährige Mieter aus der Wohnung gerettet werden, schreibt die Feuerwehr. Die Notärztin begann sofort mit der medizinischen Erstversorgung vor Ort. Im Anschluss musste der 78-Jährige mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden, heißt es.

Die Feuerwehr konnte zeitgleich die Ursache für den Brand ausmachen: Auf dem Wohnzimmertisch war ein Adventsgesteck in Brand geraten. Mit einem Wasserlöscher erstickten die Feuerwehrleute die Flammen und befreiten anschließend mit einem Hochleistungslüfter die Wohnung vom Brandgeruch. „Aufgrund der frühen Alarmierung der Nachbarn durch den Rauchmelder und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr blieb der Schaden auf den Wohnzimmertisch beschränkt“, heißt es in der Mitteilung.

Die Feuerwehr Düsseldorf informiert über Brandgefahren in der Weihnachtszeit:

Im Zusammenhang mit diesem Vorfall weist die Feuerwehr Düsseldorf zum Ende der Adventszeit auf die steigende Gefahr von brennenden Adventsgestecken und Weihnachtsbäumen hin.

zum Ende der Adventszeit auf die hin. „Wenn die Dekoration schon mehrere Wochen in den trockenen und warmen Wohnungen stehen, brennen diese selbst durch kleine Zündquellen ganz schnell lichterloh .“ Sie rät daher, dafür Sorge zu tragen, dass beim Gebrauch von echten Kerzen immer ein geeignetes Löschmittel im Raum einsatzbereit ist.

stehen, brennen diese .“ Sie rät daher, dafür Sorge zu tragen, dass beim Gebrauch von echten Kerzen immer ein im Raum einsatzbereit ist. Bei Gestecken reiche meist ein Blumensprüher , bei Tannenbäumen sollte es ein Eimer Wasser oder Wasserlöscher sein. Kerzen sollten nie unbeaufsichtigt gelassen werden.

, bei Tannenbäumen sollte es ein sein. Kerzen sollten nie unbeaufsichtigt gelassen werden. „ Rauchmelder sind in Nordrhein-Westfalen inzwischen in jeder Wohnung gesetzlich vorgeschrieben und können - wie bei dem Brand in Eller geschehen - frühzeitig die Menschen im Haus warnen“, heißt es von der Feuerwehr. „Wenn es dann zu einem Feuer kommt, verlassen sie zusammen mit ihren Mitmenschen die Wohnung, nehmen sie den Wohnungsschlüssel mit, schließen sie die Zimmer- und Wohnungstür hinter sich und alarmieren sie über die Notrufnummer 112 sofort die Feuerwehr.“

sind in Nordrhein-Westfalen inzwischen in jeder Wohnung gesetzlich vorgeschrieben und können - wie bei dem Brand in Eller geschehen - frühzeitig die Menschen im Haus warnen“, heißt es von der Feuerwehr. „Wenn es dann zu einem Feuer kommt, verlassen sie zusammen mit ihren Mitmenschen die Wohnung, nehmen sie den Wohnungsschlüssel mit, schließen sie die Zimmer- und Wohnungstür hinter sich und alarmieren sie über die Notrufnummer 112 sofort die Feuerwehr.“ Entstehungsbrände sollten nur unter der Voraussetzung gelöscht werden, dass man sich nicht selbst in Gefahr bringt. Andernfalls übernimmt die Feuerwehr das Löschen. (red)