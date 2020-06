Ärger über Maskenpflicht - Mann randaliert in Rheinbahn-Bus

Symbolbild. Aus Wut über die Maskenpflicht hat ein Mann in einem Linienbus in Hilden randaliert.

Hilden. Die Maskenpflicht hat einen Mann in Hilden in Rage gebracht. Er zerstörte ein Busfenster, nachdem der Fahrer ihn aufforderte, Maske zu tragen.

Ein bisher unbekannter Fahrgast hat am Sonntagmorgen in Hilden in einem Linienbus randaliert. Der Busfahrer hatte ihn aufgefordert, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Später eskalierte die Situation. Der Busfahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus.

An der Haltestelle "Gabelung" war der bisher Unbekannte am Sonntag um 6.55 Uhr in den Linienbus der Rheinbahn eingestiegen. Weil er keine Maske trug, hatte ihn der Busfahrer auf die Maskenpflicht hingewiesen. Der Fahrgast habe dann eine Maske angezogen und sich in den hinteren Teil des Busses gesetzt.

Randaliere war sich mehrmals gegen eine Bustür

Auf der weiteren Fahrt, bemerkte der Busfahrer, dass der Fahrgast die Maske wieder ausgezogen hatte, berichtete am Montag die Polizei. "Daraufhin stoppte der Fahrer den Bus an der Haltestelle "Zum Rathaus" und bat den Mann, die Maske wieder aufzusetzen" - sonst könne er nicht weiterfahren.

Das brachte den Fahrgast allerdings zu einem Wutausbruch: Er "flippte aus", berichtet die Polizei, "und warf sich mehrmals mit voller Wucht gegen eine der hinteren Bustüren, bis schließlich eine Scheibe zu Bruch ging und die Tür öffnete", heißt es im Polizeibericht. Anschließend rannte der Mann davon. Die Fahndung der alarmierten Polizei blieb ohne Erfolg.

Busfahrer erlitt einen Schock

Der 54-jährige Busfahrer war durch die Randale-Attacke so geschockt, dass er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der Randalierer wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Er ist etwa 1,85 Meter groß, habe kurze blonde Haare, wirkte "mitteleuropäisch" und habe "keinen Bart", berichtet die Polizei. Er habe eine beigefarbene Hose und eine dunkle Jacke getragen und eine beigefarbene Nylontasche über der Schulter gehabt.

Im Bus selbst seien neben dem Fahrer mindestens zwei weitere Personen gewesen, die als Zeugen befragt worden sind, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Hinweise zum Randalierer nimmt die Polizei in Hilden entgegen, Telefonnummer: 021ß3/898-6410. (dae)