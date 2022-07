Airport-Chaos: Bundestagsabgeordnete unterstützt Streikende

Streik des Bodenpersonals am Flughafen in Düsseldorf am Mittwoch.

Düsseldorf. Die Düsseldorfer SPD-Politikerin Zanda Martens, gleichzeitig im Flughafen-Aufsichtsrat, erklärt sich mit den Lufthansa-Leuten solidarisch.

Zanda Martens (SPD), Bundestagsabgeordnete und Berichterstatterin für Fluggastrechte im Rechtsausschuss, hat sich mit den Lufthansa-Streikenden und Verdi am Düsseldorfer Flughafen solidarisch erklärt. Das Bodenpersonal der Lufthansa Engineering and Operational Services GmbH (LEOS) versucht bundesweit, bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen zu erstreiken. „Wenn man mit den Leuten spricht, versteht man auch den Anlass“, schildert die Abgeordnete ihre Einrücke nach einem Ortstermin am Mittwoch: „Beim Bodenpersonal hat die Lufthansa seit drei Jahren den Lohn nicht erhöht, die Beschäftigten haben sogar auf Weihnachts- und Urlaubsgeld verzichten müssen. Sogar die neue Mindestlohngrenze von zwölf Euro wird in manchen Bereichen unterschritten. Und es ist unverschämt, dass jetzt kein verhandelbares Angebot von der Lufthansa kommt, die doch im Cargo-Bereich große Gewinne machte.“

Angebot muss her

Ein Angebot müsse nun her, sagt die Düsseldorfer Politikerin. Die immer höher werdende Belastung des Bodenpersonals führe zu Erkrankungen und Kündigungen, „so dass die Arbeit sich auf immer weniger Schultern verteilt“, stellt Martens fest. „Die wenigen Schultern können die Belastung dann erst recht nicht tragen. Die Leute werden kaputtgemacht. Gegensteuern kann hier nur der Arbeitgeber, aber der rührt sich nicht.“ Verdi fordert indes eine Erhöhung um 9,5 Prozent, im Rückblick weniger als 3,3 Prozent pro Jahr.

Es fehlt überall an guten Arbeitsbedingungen

Laut Martens zeige der Streik zudem auf, dass es fast überall am Flughafen an guten Arbeitsbedingungen mangele: „Das Flughafenchaos der vergangenen Wochen lag an verfehlter Personalpolitik der Sicherheitsfirmen, verschlimmert wurde das Abfertigungschaos auch stets durch das Missmanagement bei der Bodenabfertigung einzelner Airlines. Nicht nur für die Fluggäste unerträglich, sondern auch für das Image des Flughafens“, so die Sozialdemokratin, die auch im Aufsichtsrat des Flughafens ist. „Der Umgang mit dem Personal lässt sich nur als katastrophal beschreiben.“

