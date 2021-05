Airport Düsseldorf rechnet mit Passagierflut ab Fronleichnam

Düsseldorf. Der Flughafen rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Verbindungen und Passagierzahlen in den nächsten Wochen. Buchungszahlen schießen nach oben.

Die Corona-Erleichterung wird sich nun auf den Flugverkehr auswirken. Das jedenfalls prognostizieren die Verantwortlichen am Düsseldorfer Airport. Der Flughafen rechnet mit einem „deutlichen Anstieg der Flugverbindungen und Passagierzahlen in den kommenden Wochen“, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Man geht davon aus, dass in den Sommerferien bis zu 50 Prozent des vor der Pandemie üblichen Verkehrsvolumens erreicht werden. „Die Menschen gewinnen an Zuversicht, dass Urlaubsreisen möglich und risikofrei gestaltbar sind“, sagt Airport-Chef Thomas Schnalke. „Das Licht am Ende des Tunnels wird heller.“

Passagiere müssen sich auf Wartezeiten einstellen

Reisende müssen sich derzeit jedoch an den Kontrollstellen auf Verzögerungen einstellen. Die Maßnahmen im Terminal, insbesondere an den Sicherheitskontrollen und beim Boarding, gewährleisteten einen größtmöglichen Schutz, nähmen aber durch die Abstands- und Hygieneregeln mehr Zeit in Anspruch als gewohnt, so der Flughafen. An den Kontrollstellen etwa ist derzeit nur jede zweite Spur besetzt, um die Sicherheitsabstände zu wahren und an den Check-In-Schaltern erhöht die Kontrolle der Corona-Test-Nachweise den Zeitaufwand für die Abfertigung.

Mit Blick auf das erhöhte Verkehrsaufkommen rund um Fronleichnam wird der Airport seinen Flugsteig B zusätzlich zu Flugsteig A und C bereits ab 2. Juni wieder zur Passagierabfertigung nutzen. Die Angebote der Duty Free-Läden und eines Großteils der Shops und Restaurants stehen den Passagieren ab Juni – mit zum Teil noch leicht eingeschränkten Öffnungszeiten – wieder zur Verfügung. Rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien soll dann auch der Sky-Train wieder im Normalbetrieb laufen.

Flughafen-Chef appelliert an die Vernunft der Reisenden

„Der Wunsch der Menschen, ihre wiedergewonnene Reisefreiheit für den ersten Urlaub seit der Pandemie oder den Besuch bei Familie und Freunden zu nutzen, ist groß“, sagt Schnalke. „Die Airlines in Düsseldorf bieten hierfür ein hervorragendes Streckennetz, und die Buchungszahlen explodieren aktuell geradezu. Es freut uns sehr, dass sich im selben Maße, in dem sich die Sitze in den Flugzeugen füllen, auch unser Terminal wieder mit Menschen füllt. Das Leben kehrt an unseren Airport zurück.“

Zwar seien die meisten Passagiere inzwischen getestet, geimpft oder genesen – aber Schnalke betont, wie wichtig nach wie vor das verantwortungsbewusste Verhalten jedes Einzelnen für den reibungslosen Ablauf der Abfertigungsprozesse ist. Er appelliert an die Reisenden, rechtzeitig vor dem Abflug zu kommen und die Abstands- und Hygiene-Regeln einzuhalten.

