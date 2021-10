Airport rechnet in den Ferien mit 6000 Flugbewegungen

Düsseldorf. Flughafen-Chef Schnalke bietet dem in die Kritik geratenen Dienstleister DSW Unterstützung an, wirbt aber auch für die eigenen Leute.

Wie bereits im Sommer erwarten die Verantwortlichen am Düsseldorfer Flughafen auch für die Herbstferienzeit ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. So rechnet der Airport mit durchschnittlich knapp 360 Abflügen und Ankünften am Tag und damit rund doppelt so vielen wie im Pandemie-Vorjahr 2020. In der Spitze werden bis zu 380 tägliche Flugbewegungen erwartet. Für den gesamten Ferienzeitraum (8. bis 24. Oktober) liegt die Prognose bei rund 765.000 Reisenden und mehr als 6000 Flugbewegungen.

Flughafen-Chef Schnalke: Mehr Zeit einplanen

„Das ist ein positives Signal. Wir freuen uns, dass in den Herbstferien die Nachfrage wieder steigt und die Fluggäste ein zunehmendes Vertrauen in ein sicheres Reiseerlebnis haben“, meint Airport-Chef Thomas Schnalke. „Die Menschen wollen wieder reisen, möchten in den Urlaub fahren oder Freunde und Verwandte in der Heimat besuchen“, so Schnalke. Er betont: Da viele Abläufe pandemiebedingt mehr Zeit erforderten, „raten wir unseren Passagieren für einen entspannten Start in den Urlaub den Hinweisen ihrer Fluggesellschaft zur Anreise zu folgen und genügend Zeit einzuplanen“.

Da liegt der Knackpunkt. Zuletzt gab es immer wieder Meldungen von langen Warteschlangen an den Terminals, was vor allem mit der Personalsituation des Sicherheitsdienstleisters DSW zu tun hat. Die Gewerkschaft Verdi hatte unlängst zur Demonstration gerufen. Vergangene Woche streikte auch noch das Kabinenpersonal von Eurowings.

Knapp 50 Airlines bieten Flüge zu über 130 Zielen an

Mit Blick auf die Probleme bei DSW meint Schnalke: „Im Sinne der Passagiere unterstützen wir die Bundespolizei und ihren Dienstleister DSW mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln.“ Der Airport stelle seinen Partnern „alle notwendigen Planungs- beziehungsweise Prognoseinformationen“ zur Verfügung und unterstütze bei der Berechnung der notwendigen Kontrollspuren. Aktuell richte er außerdem weitere Warteflächen vor den Sicherheitskontrollstellen ein und stelle zusätzliches Personal zur Passagierinformation und -lenkung bereit. „Allerdings sind wir nach wie vor der festen Überzeugung“, so Schnalke weiter, „dass wir die Situation an den Sicherheitskontrollstellen nachhaltig verbessern könnten, wenn wir als Flughafenbetreiber selbst für diesen Abfertigungsschritt Verantwortung übernehmen dürften. Dank jahrzehntelanger Erfahrung bei der Durchführung von Personal- und Warenkontrollen und geeigneten Instrumenten der Qualitätssicherung bringen wir mit unseren Mitarbeitern alles mit, um sichere und zügige Kontrollen zu gewährleisten.“

Bis zum Ende der Herbstferien haben knapp 50 Airlines Flüge zu über 130 Zielen angemeldet. Hauptreiseziele sind neben Mallorca vor allem die Kanaren und Griechenland. Auch Metropolen wie München und Wien locken für einen Städtetrip. Neben dem touristischen Verkehr sind während der Herbstferien außerdem vermehrt Flüge in die Heimat gefragt, insbesondere zu Zielen in der Türkei, im Libanon, im Irak und in den Balkan-Staaten. Mit Eurowings geht es in den Herbstferien erstmals nach Krasnodar in Russland, Tiflis in Georgien sowie in die ukrainische Hauptstadt Kiew.

