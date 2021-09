Alltours-Chef zahlt Mitarbeitern Corona-Prämie

Düsseldorf. Trotz Pandemie hat der Düsseldorfer Reiseveranstalter ein gutes Ergebnis. Daran werden die Mitarbeiter beteiligt.

Der Düsseldorfer Reiseveranstalter Alltours hat die Corona-Pandemie gut gemeistert. „Der Reiseveranstalter wird das Geschäftsjahr mit einem zufriedenstellenden Ergebnis abschließen“, teilte das unternehmen am Donnerstag mit, ohne Zahlen zu nenen. Das Ergebnis ist Grund genug für die Geschäftsführung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Corona-Unterstützung in Höhe von 450 Euro netto zu zahlen. In den Genuss kommen alle Beschäftigte, ob in der Düsseldorfer Alltours-Zentrale oder in den Reisecentern sowie die Reiseleiter und Animateure.

Kommt eine zweite Corona-Prämie?

„Ich freue mich sehr, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese gute Nachricht geben zu können“, so Alltours-Inhaber Willi Verhuven. Gleichzeitig hofft er, bei weiterhin positiver Geschäftsentwicklung zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Corona-Unterstützung gewähren zu können.

Nur geimpft oder genesen in die Allsun-Hotels

Alltours setzt in seinen Hotels der firmeneigenen Kette Allsun ab 1. Oktober auf die 2G-Regel. Das bedeutet, dass nur geimpfte oder genese Gäste in die Hotels dürfen, ein Test für ungeimpfte Erwachsene wird in den 35 Allsun-Häusern auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland nicht akzeptiert. „Ich glaube, dass die Nachfrage für unsere Angebote dadurch eher steigen wird. Die Sehnsucht nach Normalität ist groß. Die allermeisten Menschen sehen in einer Impfung eine große Chance“, so Willi Verhuven. (gömi)

