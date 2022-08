Auch im Juli wieder 314 Nacht-Landungen in Düsseldorf

Düsseldorf. „Wir sind der Willkür des Flugbetriebs ausgeliefert“, schimpfen die Fluglärm-Gegner. Grund seien die chaotischen Verhältnisse am Flughafen.

Die Anwohner rund um den Düsseldorfer Flughafen sind sauer. „Auch im Juli landeten pro Nacht im Schnitt zehn Maschinen nach 23 Uhr am Flughafen“, teilte der Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ am Dienstag mit. Insgesamt betrug die Zahl der Landungen außerhalb der offiziellen Betriebszeit demnach 314, davon 31 sogar nach Mitternacht. Zugleich nahm die Zahl der Starts nach 22 Uhr enorm zu. So fanden 94 Starts nach 22 Uhr statt. Für Starts nach 22 Uhr ist eine Sondergenehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf erforderlich.

„Anhaltendes Chaos am Flughafen Düsseldorf“

„Der Grund für verspätete Landungen und Starts liegt in den chaotischen Verhältnissen an den Flughäfen, so dass ein ordnungsgemäßer Flugplan nicht mehr eingehalten werden könne“, so der Verein Kaarster gegen Fluglärm in seiner Stellungnahme. „Das anhaltende Chaos am Flughafen Düsseldorf raubt den Anwohnern seit Monaten den Schlaf. Niemand fühlt sich dafür zuständig. Weder der Verkehrsminister noch die Bezirksregierung ergreifen Maßnahmen zum Schutz der Anwohner“, so der Vorsitzende des Vereins, Werner Kindsmüller. „Wir fühlen uns hilflos der Willkür des Flugbetriebs ausgeliefert.“

Kein ordnungsgemäßer Betrieb gewährleistet

Da der Flughafen Düsseldorf seit Monaten nicht in der Lage sei, einen ordnungsgemäßen Betrieb am zu gewährleisten, sei es notwendig, die Zahl der Flugbewegungen auf ein Maß zu reduzieren, das mit den vorhandenen personellen Kapazitäten zu bewältigen sei, fordert der Verein. Der Schutz der Gesundheit der Anwohner müsse absoluten Vorrang haben und verlange, dass ab 23 Uhr ein absolutes Flugverbot verhängt werde.

Forderung: Zahl der Flugbewegungen reduzieren!

Bereits vor zwei Wochen forderte der Verein „Bürger gegen Fluglärm“ aus Meerbusch wegen des Düsseldorfer Flughafen-Chaos: Die Zahl der Flugbewegungen solle nach Frankfurter Vorbild sofort reduziert werden, um wieder einen einigermaßen geregelten Flugbetrieb zu gewährleisten. Vereinsvorsitzender Christoph Lange: „In Frankfurt und in London werden inzwischen die erlaubte Anzahl der Flugbewegungen pro Stunde bzw. die Anzahl der Passagiere begrenzt. Eine ähnliche Regelung muss auch in Düsseldorf geschaffen werden, denn es ist klar zu erkennen, dass die Ursache für die Verspätungen in Düsseldorf liegt.“

Nachtflugbeschränkungen werden systematisch ausgehebelt

Auch der Verein „Bürger gegen Fluglräm“ hat festgestellt, dass seit Beginn der Reisewelle „die Nachtflugbeschränkungen systematisch ausgehebelt werden“. Und weiter: „Nicht nur die für Ausnahmefälle gedachten, sehr großzügigen Verspätungsregelungen werden täglich voll ausgenutzt – um nicht zu sagen missbraucht, sondern von der Luftaufsicht werden sogar noch Ausnahmegenehmigungen für eigentlich verbotene Starts nach 22 Uhr und Landungen nach 24 Uhr erteilt“, sagt Georg Regniet, der die Flugbewegungen am Flughafen für den Verein systematisch auswertet.

