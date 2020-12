Autokino Düsseldorf: Innovationspreis für Drive-In-Konzept

Düsseldorf. Das Drive-In-Konzept ermöglichte auch mit Coronabeschränkungen Veranstaltungen im Autokino Düsseldorf. Dafür gibt es einen Innovationspreis.

Das Autokino Düsseldorf wurde ausgezeichnet. Das international renommierte Fachmagazin für die Live Entertainment-Branche Pollstar ehrt D.Live in seinem Innovation Special 2020 in der Kategorie „The Drive-In“.

Die Sonderpublikation rückt Unternehmen und Personen in den Fokus, die in diesem Jahr gezeigt haben, wie viel man auch unter schwierigen Bedingungen erreichen kann. Das Magazin bezeichnet das Autokino Düsseldorf als einen der frühen Vorreiter für die Drive In-Formate, die in Zeiten der Coronabeschränkungen entstanden sind. Pollstar hebt ebenso die Besucherzahl, die Anzahl der Events und die Bandbreite der verschiedenen Veranstaltungsformate hervor.

100.000 Gäste bei 90 Events im Autokino

„Wir haben es gemeinsam mit mutigen Künstlern, Veranstaltern und Partnern geschafft, in einer schwierigen Zeit mit dem Autokino etwas Einzigartiges zu erschaffen“, sagt Michael Brill, Geschäftsführer von D.Live. „Die Idee und Umsetzung der ‚Autokonzerte‘ wenige Tage nach dem Lockdown war unser Beitrag, Konzerte auch unter anderen Bedingungen für Künstler, Produktionen und Zuschauer anbieten zu können.“

Von April bis Juli 2020 haben insgesamt mehr als 90 Events im Autokino Düsseldorf stattgefunden. Insgesamt konnten rund 100.000 Gäste dort Abwechslung und Unterhaltung genießen.