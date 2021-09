Automatensprenger in Düsseldorf: Sachschaden, Täter flüchtig

Düsseldorf. Unbekannte Täter gehen in der Nacht bei Sparkassen-Filiale in Düsseldorf leer aus. Auf der Straße lassen sie ein Splitterfeld zurück.

In einem Wohn- und Geschäftshaus an der Amsterdamer Straße in Düsseldorf haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten der Sparkasse zu sprengen. Ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Täter allerdings keine Beute gemacht. Ein Zeuge wollte gesehen haben, wie vier Personen in einem schwarzen Kleinwagen flüchteten. Die Fahndung der Polizei nach den Tätern blieb zunächst erfolglos.

Der Alarm in der Sparkassen-Filiale in Stockum wurde laut Polizei am frühen Mittwochmorgen um 1.42 Uhr ausgelöst. Die Täter hinterließen vor dem Haus ein Splitterfeld. Auch eine Filiale der Bäckerei-Kette Kamps wurde in dem Wohn- und Geschäftshaus beschädigt. (sk)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf