Bädergesellschaft Düsseldorf bekommt neuen Geschäftsführer

Das Rheinbad in Düsseldorf ist Teil der Bädergesellschaft Düsseldorf (Archivbild).

Düsseldorf. Die Bädergesellschaft Düsseldorf startet mit einer Doppel-Spitze in das neue Jahr. Die soll aber nur wenige Monate zusammenarbeiten.

Die Bädergesellschaft Düsseldorf wird in den kommenden drei Monaten von einer Doppelspitze geführt. Christoph Schlupkothen hat zum Jahreswechsel die Geschäftsführung der städtischen Tochtergesellschaft erweitert, heißt es in einer Mitteilung des Betriebs. Gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Roland Kettler bildet Schlupkothen nun die Führungsspitze von rund 260 Mitarbeitern.

Kettler, der seit 2010 Geschäftsführer des Betriebs ist, verlässt die Bädergesellschaft zum 31. März 2021. Die drei Monate sollen als Übergangs- und Einarbeitungszeit genutzt werden. Schlupkothen übernimmt ab dann die alleinige Geschäftsführung. "Es war eine tolle herausfordernde Zeit in Düsseldorf. Ich lege nun Wert auf einen effektiven Austausch mit Herrn Schlupkothen, ihn in die laufenden Projekte einzuarbeiten und diese teils noch zu finalisieren, bevor ich dann im März die Bädergesellschaft verlassen werde", so Kettler.

Neuer Geschäftsführer war in Braunschweig tätig

Christoph Schlupkothen arbeitete vor seinem Wechsel nach Düsseldorf als Geschäftsführer der Stadtbad Sport und Freizeit GmbH in Braunschweig, bei der er fünf Jahre lang den Unternehmensvorsitz inne hatte. Dort habe er die Digitalisierung voran geführt und das Online-Ticketing, die Bäderampel und das VR-Schnorcheln eingeführt. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Düsseldorf und wünsche mir schnellstmöglich wieder mit den Standorten in Betrieb gehen zu dürfen", sagt der neue Geschäftsführer. „Ich denke, mit meiner bäderspezifischen und kaufmännischen Erfahrung hilfreiche und nützliche Impulse geben zu können.“