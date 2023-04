Bahn erneuert 68 Monitore im Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf. Der XXL-Austausch am Düsseldorfer Hauptbahnhof hat bereits begonnen und kostet zwei Millionen Euro. Einschränkungen für Pendler gibt es nicht.

Der schnelle Blick auf den Monitor am Bahnsteig, bevor es in den Zug geht – Alltag für Pendlerinnen und Pendler am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Um Reisenden laut eigener Aussage „weiterhin ein modernes Informationssystem zur Verfügung zu stellen“, tauscht die Deutsche Bahn (DB) ab dieser Woche 68 Monitore im gesamten Bahnhof aus.

Die Anlagen befinden sich laut DB sowohl in der Personenunterführung als auch an den Bahnsteigen. Seit Dienstag, 25. April, steigt der Austausch von 50 Zugzielanzeigern an den Gleisen 11 bis 18.

Arbeiten bis zum dritten Quartal

Zunächst deinstallieren die Techniker die alten LCD-Displays, die bereits seit mehr als zehn Jahren im Einsatz sind. Die neuen Zugzielanzeiger werden dann an gleicher Stelle neu installiert. Dabei nutzen die Techniker die bestehenden Leitungen, so dass eine zügige Installation der neuen Monitore möglich ist. Voraussichtlich im Sommer dieses Jahres sollen alle Zugzielanzeiger an den Bahnsteigen installiert sein, so die DB.

Im kommenden Sommer soll auch der Austausch von 18 Monitoren in der Unterführung stattfinden. Die Anzeigen sind kleiner als die Monitore an den Bahnsteigen. Die Installation der Displays ist laut Bahn voraussichtlich im dritten Quartal 2023 abgeschlossen. Einschränkungen für Reisende gibt es während der Arbeiten nicht, teilt die Deutsche Bahn mit.

Größer und besser lesbarer

Die Monitore der 68 neuen Anzeigen sind laut Bahn mit 43 Zoll größer und dank moderner LED-Technik auch deutlich lesbarer als die vorherigen Modelle. Die Zugzielanzeiger an den Bahnsteigen haben dank hoher Auflösung ebenfalls ein klareres Bild. Die Monitore bieten eine Übersicht über Abfahrtszeit, Zugziel und die Wagenreihungen der nächsten drei einfahrenden Züge am Gleis.

Und: Anders als die bisherigen Anzeigen wird hier die tatsächliche Abfahrtszeit neben der Planabfahrtszeit dargestellt, teilt die Bahn mit.

Der Bund investiert mit

Insgesamt investieren der Bund und die Deutsche Bahn mehr als zwei Millionen Euro in die neuen Systeme im Düsseldorfer Hauptbahnhof.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf