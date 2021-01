Baugenehmigung für den Euref-Campus in Düsseldorf liegt vor

Düsseldorf Grünes Licht gibt es für das Hauptgebäude des Euref-Campus am Düsseldorfer Flughafen. Die Baumaßnahmen sollen in diesem Jahr starten.

Für das Hauptgebäude des geplanten Euref-Campus am Düsseldorfer Flughafen liegt die Baugenehmigung offiziell vor. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) übergab sie dem Vorstandsvorsitzenden der Euref AG, Reinhard Müller, auf digitalem Weg. Damit könnten in diesem Jahr pünktlich die Baumaßnahmen für das Projekt am Ahrensplatz beginnen, hieß es – direkt am Flughafen-Fernbahnhof.

Der Euref-Campus ist geplant als Innovationsort der Energie- und Mobilitätswende, auf dem sich verschiedene Start-ups und etablierte Firmen aus diesem Bereich ansiedeln sollen. Als einer der Großmieter steht bereits das Elektrotechnik-Unternehmen Schneider Electric aus Ratingen fest, das seinen Sitz von dort nach Düsseldorf verlegen und mit rund 750 Mitarbeitern auf dem Campus einziehen will. Insgesamt sollen später alleine im Hauptgebäude des Campus rund 3500 Menschen auf rund 65.000 Quadratmetern arbeiten können.

Neuer Standort soll Maßstäbe setzen

Der Campus selbst soll ebenso wie die dort angesiedelten Firmen Maßstäbe hinsichtlich Energiebedarf und Innovation setzen. Das Gebäude wird die CO₂-Klimaschutzziele der Bundesregierung für das Jahr 2050 von Anfang an erfüllen, beispielsweise durch regenerative Energieträger und moderne Vernetzungstechnik.

Euref-Vorstandschef Reinhard Müller nannte 2020 ein in jeder Beziehung herausforderndes Jahr, „auch immobilienwirtschaftlich“. Er sei überzeugt, dass das jetzige Engagement in Düsseldorf umso richtiger sei. „Der Klimawandel wird uns weiter herausfordern, die Energie- und Mobilitätswende bleiben gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Um an diesen zu arbeiten, braucht es in den kommenden Jahren Raum für Kooperation und Innovation.“

Vorbild in Berlin

Der in Düsseldorf entstehende Campus hat sein Vorbild in Berlin, wo es seit 2008 einen Euref-Campus als Plattform für Zukunftstechnologien gibt. Vom dortigen Gasometer soll die Glaskuppel auf das Düsseldorfer Gelände umziehen, die durch die Talkshow von Günther Jauch bekannt wurde.