Düsseldorf. Ein ehemaliger Hundesitter hat einem Mann aus Düsseldorf seine geliebte Hündin „Tracy“ gestohlen. Die Polizei konnte erfolgreich ermitteln.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bekannter klaut behindertem Düsseldorfer den geliebten Hund

Eine tierische Kriminalgeschichte hat sich in den vergangenen Tagen in Düsseldorf abgespielt – mit einem glücklichen Ausgang. Am Abend des 11. Dezembers verschwand die Mischlingshündin „Tracy“ aus der Wohnung ihres 28 Jahre alten Besitzers im Stadtteil Himmelgeist.

Ein ehemaliger Hundesitter und Bekannter des Herrchens hatte die Hündin nach Angaben der Polizei unerlaubterweise mitgenommen – trotz der Absage des Besitzer. Der 24-Jährige gab vor, den Mischling für den Geburtstag seines Neffen „ausborgen“ zu wollen. Der schwerbehinderte Hundehalter wollte das aber nicht und machte das auch mehrfach deutlich, wie die Polizei betont.

Düsseldorf: Polizei bringt die Hündin zurück

Aufgrund seiner Schwerbehinderung konnte der 28-Jährige die „Entführung“ seiner geliebten Hündin nicht verhindern. Angeblich sollte Tracy am Folgetag zurückgebracht werden. Das passierte laut Polizei aber nicht. Also wandte sich das Herrchen am vergangenen Donnerstag (12. Dezember) an die Polizeiwache in Wersten und erstattete Anzeige.

Kripo-Ermittler er Düsseldorfer Polizei ermittelten am Freitag die Adresse des Tatverdächtigen. Am Nachmittag befreite ein Team des Kommissariats, Tracy aus der Gewalt des mutmaßlichen „Entführers“ und konnte die kleine Hündin zurück in die Obhut ihres glücklichen Herrchens geben.D en 24-Jährigen erwartet nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls. (red)