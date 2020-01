Bestenfalls naiv

Wenn man sich so umhört, soll das Narrencollegium nun eher nicht durchsetzt sein mit Leuten, die rechtes Gedankengut verbreiten. Umso irritierender ist die Aufnahme einer Person wie Björn Clemens in den Düsseldorfer Karnevalsverein. Wie kommt ein Verein, der durch sein Engagement im Karneval eigentlich für Toleranz, Weltoffenheit und Vielfalt stehen sollte, zu einer solchen Un-Person?

Narrencollegiums-Chef Dennis Vobis sagte wiederholt, die Politik stünde in seinem Verein außen vor. Das ist in Zusammenhang mit Clemens bestenfalls naiv. Politik sollte niemals außen vor stehen, und schon gar nicht in Tagen wie diesen. Man fragt sich auch, was Vobis eigentlich genau unter Politik versteht.

Leider hat der Verein auch die Chance verpasst, den Nazi-Anwalt aus dem Verein zu entfernen. Clemens ist – dem Vernehmen nach – von sich aus gegangen.