Bezirksregierung kippt Beschluss des Düsseldorfer Stadtrates

Der Stadtrat in Düsseldorf hat sich zwei Mal gegen AfD-Mitglieder in neun Fachausschüssen ausgesprochen. Das machte die Bezirksregierung als Kommunalaufsicht jetzt rückgängig.

Düsseldorf. Die Kommunalaufsicht rüffelt die Stadt und den Stadtrat zum zweiten Mal und hebt einen gegen die AfD gerichteten rechtswidrigen Ratsbeschluss auf.

Es ist die zweite Schlappe für die Stadt Düsseldorf und den Stadtrat: Die Bezirksregierung als Kommunalaufsicht hat einen Beschluss des Stadtrates über die Bestellung von Ausschussmitgliedern mit beratender Stimme vom 4. Februar 2021 per Verfügung aufgehoben. Grund: Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller hatte zwar auf Anordnung der Bezirksregierung diesen mehrheitlich getroffenen Beschluss in der letzten Ratssitzung am 3. Februar 2022 beanstandet, der war aber bei seiner neuen Beratung bei seiner Auffassung geblieben, obwohl kein neuer Sachverhalt vorgetragen wurde. „Er hat sich mit Mehrheitsbeschluss rechtswidrig geweigert, den beanstandeten Ratsbeschluss aufzuheben“, so die Bezirksregierung. Sie hat den Beschluss daher aufgehoben und fordert vom Stadtrat „eine erneute Beschlussfassung unter Beachtung der darlegten Rechtslage“.

Der Streit geht um Mitglieder der AfD in Fachausschüssen

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) erhielt Post von der Bezirksregierung Düsseldorf, weil der Stadtrat aus ihrer einen rechtswidrigen Beschluss gefasst hat. Foto: Oliver Berg / dpa

Hintergrund ist die konstituierende Sitzung des neuen Stadtrates im November 2020. Dort wurden die Mitglieder der Ausschüsse geheim gewählt. Mit der Folge, dass die AfD-Fraktion nur in sieben Ausschüssen vertreten ist, in neun nicht gewählt wurde. Für die nachfolgende Sitzung des Stadtrates im Februar 2021 reichte die AfD eine Vorlage ein über die Bestellung von Ausschussmitgliedern mit beratender (nicht stimmberechtigter) Funktion für die fehlenden Ausschüssen ein. Die wurde vom Stadtrat abgelehnt, nur die AfD stimmte für ihren Antrag. Für die Bezirksregierung ein rechtswidriger Beschluss, den der OB hätte beanstanden müssen. Stattdessen hat er vor der Abstimmung noch erklärt, warum die AfD ihr Recht an Mitgliedschaft in den Ausschüssen verwirkt habe. Doch die Gemeindeordnung sieht eindeutig vor: Fraktionen, die in einem Ausschuss nicht vertreten sind, sind berechtigt, für diesen Ausschuss beratende Mitglieder zu benennen.

Muss jetzt das Verwaltungsgericht entscheiden?

Weil der Stadtrat im Februar 2022 bei seinem ursprünglichen Beschluss gebliebend ist, hat die Bezirksregierung den ursprünglichen Beschluss nun aufgehoben. OB Keller muss das Thema nun erneut auf die Tagesordnung des Stadtrates setzen. Bleibt der Rat weiter bei der Entscheidung, keine AfD-Mitglieder als beratende Mitglieder in den Fachausschüssen zuzulassen, wird das Verwaltungsgericht entscheiden müssen. Das sieht Keller offenbar gelassen: „Am Ende entscheidet zum Glück kein Beamter der Bezirksregierung, über das, was Recht ist, sondern Richter und Gerichte.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf