Bis zu 5000 Menschen demonstrierten, laut Veranstaltern, vergangenen Samstag in Düsseldorf gegen das geplante NRW-Versammlungsgesetz. Die Polizei sprach von rund 2000 Teilnehmern. Am Freitag hatte Fridays for Future 3000 Teilnehmer angemeldet für ihren Protest gegen die Landesregierung von Armin Laschet.