Bombenentschärfung in Düsseldorf: Flugverkehr eingestellt

In Düsseldorf ist am Donnerstag eine amerikanische 5-Zentner-Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Düsseldorf. In Düsseldorf-Heerdt ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie wird am Abend entschärft - währenddessen wird der Flugverkehr eingestellt.

Im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt ist am Donnerstagmittag eine amerikanische 5-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden – sie wird noch im Laufe des Tages entschärft. Dazu müssen in einem Radius von 250 Metern um die Fundstelle an der Willstätterstraße bis zu 500 Menschen ihre Wohnungen verlassen, wie die Stadt Düsseldorf mitteilte. Gegen 19.30 Uhr hat die Entschärfung begonnen. Der Flugverkehr muss während der Entschärfung eingestellt werden.

Im Radius bis 500 Metern um die Fundstelle sind weitere rund 2.500 Menschen betroffen - sie dürfen während der Entschärfung ihre Wohnung nicht verlassen und sich nicht im Freien aufhalten. Die Bombe, die einen Aufschlagzünder aufweist, wird vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft werden. Eine zweite Bombe, die in unmittelbarer Nähe des ersten Kampfmittelfundes entdeckt wurde, hatte keinen Zünder mehr und konnte bereits geräumt und verladen werden.

Stadt Düsseldorf hat ein Gefahrentelefon eingerichtet

Die Bombe wird vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft. Im engeren Radius um den Ort der Entschärfung befindet sich unter anderem das Cinestar Kinoforum sowie ein Restaurant an der Hansaallee 245. Das Kino hat laut Stadt Düsseldorf bereits seinen Betrieb eingestellt, auch das Restaurant muss während der Entschärfung geschlossen bleiben.

Von der Sperrung während der Entschärfung ist der öffentliche Nahverkehr betroffen. Es wird zu Einschränkungen bei den Linien der Rheinbahn zwischen Düsseldorf und unter anderem Meerbusch und Krefeld kommen.

Die Rheinbahn muss die Buslinien 828 und 833 im Bereich A bis zum Ende der Entschärfung umleiten. Der Betrieb der Bahnlinien U70, U74 und U76 im Bereich B wird während der Entschärfung eingestellt. Die Linien enden dann auf Düsseldorfer Stadtgebiet am Seestern, auf Meerbuscher Seite an der Haltestelle Büderich/Landsknecht.

Der Straßenverkehr wird insbesondere rund um die Hansaallee, Willstätter Straße, Schiessstraße und Löricker Straße von den Sperrungen betroffen sein. Es wird empfohlen, die Gefahrenbereiche weiträumig zu umfahren.

Bombe in Düsseldorf bei Bauarbeiten entdeckt

Die Bombe war um 12.29 Uhr bei Bauarbeiten entdeckt worden. Sobald sie entschärft ist, werden alle gesperrten Straßen wieder frei gegeben. Die Stadt appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, den Evakuierungsaufforderungen im unmittelbaren Gefahrenbereich zügig zu folgen. Im äußeren Radius, der den Raum 500 Meter um den Fundort umfasst, sollen sich die Menschen während der Entschärfung in ihren Häusern und möglichst entfernt von Glasflächen aufzuhalten.

Die Bewohner können sich über das Gefahrentelefon der Stadt Düsseldorf über den weiteren Ablauf der Entschärfung informieren. Das Gefahrentelefon ist unter der Nummer 0211/38 89 889 zu erreichen. Für alle Bürger die während der Entschärfung nicht bei Freunden oder Bekannten unterkommen können, wird im Laufe des Nachmittags eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Menschen, die in der Gefahrenzone A (250 Meter Radius) wohnen und beispielsweise wegen Bettlägerigkeit oder Behinderung ihre Wohnungen nicht selbst verlassen können, können den Transport ab sofort über die Leitstelle der Feuerwehr unter der Rufnummer 19222 bestellen. Rollstühle, die mitgenommen werden müssen, sollten dabei unbedingt gemeldet werden. (red)