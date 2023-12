Brand in Düsseldorf: Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf Eine brennende Mülltonne hat zu einem Großfeuer in Düsseldorf geführt. Zwei Häuser sind unbewohnbar. 30 Personen wurden vor den Flammen gerettet.

Auslöser für ein großes Feuer in zwei Mehrfamilienhäuser in Düsseldorf ist ein brennender Mülleimer gewesen. Zwei Menschen seien bei dem Brand am Samstagnachmittag an der Industriestraße im Stadtteil Oberbilk lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte retteten demnach 30 Bewohnerinnen und Bewohner vor den Flammen.

Ein Anrufer habe zunächst den Brand eines Mülleimers in einem Gebäudedurchgang gemeldet, berichtete die Feuerwehr weiter. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer demnach bereits auf das Mehrfamilienhaus übergegriffen, mehrere Wohnungen und die Fassade standen in Flammen. Menschen hätten an den Fenstern auf Hilfe gewartet und seien teils über Drehleitern, teils durch das Treppenhaus gerettet worden.

Zwei Häuser in Düsseldorf sind nach Brand nicht bewohnbar

Das Feuer habe dann noch auf den Dachstuhl des Hauses sowie auf ein angrenzendes Gebäude übergegriffen. Beide Wohnhäuser sind laut Feuerwehrangaben nach dem Brand nicht bewohnbar. Die Stadt Düsseldorf habe einige Notunterkünfte bereitgestellt. Das Ablöschen der Glutnester sollte zunächst noch einige Stunden dauern. In der Spitze seien 200 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Ein nahes Altenheim war nicht betroffen. (dpa)

