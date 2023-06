Brand in Düsseldorfer Hochhaus: Mehrere Etagen verraucht

Düsseldorf. Beim Brand in einem neungeschossigen Haus in der Düsseldorfer City mussten Höhenretter zum Einsatz kommen und in den Aufzugsschacht steigen.

Großeinsatz für die Feuerwehr in der City: Am Mittwochnachmittag (17 Uhr) brannte es in einem Aufzugschacht eines neungeschossigen Büro- und Geschäftshauses an der Grünstraße. Der Brandrauch konnte in Zusammenarbeit mit dem Haustechniker und Hochleistungslüftern der Feuerwehr aus dem Gebäude entfernt werden.

Verletzt wurde niemand

Bei der näheren Kontrolle des betroffenen Bereiches hatten die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung festgestellt, die sich über drei Geschosse ab dem fünften Obergeschoss verteilte. Als Ursache für die Verrauchung konnte eine brennende Verschalung für Bauarbeiten in einem Aufzugschacht ausfindig gemacht und abgelöscht werden. Aufgrund der besonderen Umstände gestalteten sich die Nachlösch- und Aufräumarbeiten laut Feuerwehr sehr zeitintensiv. Hierfür mussten Höhenretter gesichert in den Aufzugschacht steigen und das Brandgut aus dem Schacht entfernen.

Verletzt wurde niemand. Nach knapp vier Stunden fuhren die letzten der rund 68 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück.

