In Düsseldorf ist die Feuerwehr am 3. Januar zu einem Hochhaus im Stadtteil Garath alarmiert worden. Dort brennt es in einem Hochhaus.

Düsseldorf. Im 9. Obergeschoss eines Hochhauses in Düsseldorf ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Kinder und ein Feuerwehrmann wurden verletzt.

Brand in Hochhaus in Düsseldorf: Drei Personen verletzt

Am Freitagnachmittag ist es in einem Hochhaus im Düsseldorfer Stadtteil Garath zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit 70 Einsatzkräften vor Ort, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Drei Personen - zwei siebenjährige Mädchen und ein Feuerwehrmann - wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Nach 50 Minuten hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle.

Laut Mitteilung der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 15.30 Uhr alarmiert. Bewohner hatten das Feuer in der neunten Etage des Hochhauses an der Emil-Barth-Straße gemeldet. Zwei siebenjährige Mädchen, die den Brand in ihrer Wohnung entdeckt hatten, konnten diese verlassen. „Als nur wenige Minuten später die ersten Einheiten der Feuerwache Garath vor Ort eintrafen, schlugen die Flammen aus einer Wohnung im neunten Obergeschoss nach draußen“, heißt es im Bericht.

Feuer blieb auf das Schlafzimmer begrenzt

Sofort habe sich ein Einsatztrupp mit fünf Feuerwehrleuten zu Fuß auf den Weg in die neunte Etage gemacht. Um eine Ausbreitung des Rauchs auf die Flure der betroffenen Etage und andere Wohnungen zu verhindern, verschafften sich die Feuerwehrleute über einen außenliegenden Laubengang Zugang zu der Wohnung.

Obwohl es zu einer kurzen Verzögerung gekommen war - eine Verschraubung hatte sich gelöst und Löschwasser war ausgeströmt - blieben die Flammen laut Feuerwehr auf das Schlafzimmer begrenzt. Da die Wohnung allerdings komplett verrußt wurde, ist sie bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt

Zeitgleich mit den Löscharbeiten in der neunten Etage brachten weitere Einsatzkräfte eine Rollstuhlfahrerin in Sicherheit. Insgesamt untersuchte eine Notärztin 37 betroffene Menschen in einem angrenzenden Restaurant. Drei Menschen waren verletzt und mussten anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden - ein Feuerwehrmann mit Kreislaufproblemen und die zwei siebenjährigen Mädchen mit Rauchgasvergiftungen.

Das Feuer war bereits 50 Minuten nach dem ersten Notruf unter Kontrolle, danach erfolgten noch umfangreichen Lüftungs- und Aufräumarbeiten, schreibt die Feuerwehr. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet. Der entstandene Sachschaden werde auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (red)