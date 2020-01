Düsseldorf. „Ich ziehe das durch, schließlich will ich ja etwas bewegen für die Menschen in der Stadt“, sagt der Bäckermeister.

CDU nominiert Düsseldorfer Kult-Bäcker Hinkel für Stadtrat

Jetzt also ist es offiziell: Der Düsseldorfer Altstadt-Bäcker Josef Hinkel will in den Stadtrat. Die Mitglieder der CDU-Ortsverbände Altstadt/Carlstadt und Stadtmitte/Pempelfort haben den Bäckermeister als Kandidaten für den Stadtrat nominiert. Der wird am 13. September neu gewählt.

Hinkel ist seit mehr als 30 Jahren CDU-Mitglied

„Ich danke den Mitgliedern für ihr Vertrauen. Ich werde mein Bestes geben, um bei der Kommunalwahl den Wahlkreis für die CDU zu holen“, sagte Hinkel. Er ist zwar mehr als 30 Jahre Mitglied der CDU, war aber bisher politisch nicht aktiv. „Ich bin zwar ein hoch politischer Mensch, aber bei aktiver Stadtpolitik ein Neuling“, so Hinkel. Die Abläufe im Stadtrat und den Ausschüssen kennt er nur theoretisch. Aber: „Ich will etwas bewegen, deswegen gehe ich jetzt in die Politik.“

Bewegen will Hinkel auf vielen Ebenen etwas: Er war der letzte Obermeister der Bäckerinnung Düsseldorf, engagiert sich im Düsseldorfer Karneval, ist Botschafter des Kinderhospizes Regenbogenland, führt dazu den 1891 gegründeten Familien-Betrieb mit zwei Geschäften an Hohe Straße und Mittelstraße. „Das alles funktioniert nur, weil ich eine starke Mannschaft hinter mir haben“, sagt Josef Hinkel. Die halten ihm den Rücken frei und verschaffen ihm Freiräume für seine Tätigkeiten.

„Ich ziehe das mit dem Stadtrat durch“

Josef Hinkel liebt den Kontakt zu den Menschen, steht oft selbst im Laden und verkauft. Josef Hinkel, der über der Backstube an der Hohe Straße in der Carlstadt lebt, ist ein Düsseldorfer Original und weit über die Grenzen der (Alt)stadt bekannt. Alles sei für ihn ein bisschen Show – der Karneval, seine Läden. Und auch die Politik. Wobei Hinkel auch deutlich macht: „Ich ziehe das mit dem Stadtrat durch. Schließlich will ich ja etwas bewegen.“

Glückwünsche für den Bäckermeister kommen auch von Bürgermeister Friedrich G. Conzen, seit 1979 selbst für die CDU im Stadtrat: „Ich freue mich, dass die Mitglieder der Ortsverbände ihr Vertrauen in Josef Hinkel setzen. Sie haben mit ihm als Ratskandidaten eine gute Wahl getroffen. Er kommt aus der Altstadt, hat dort seine Bäckerei und ist in der Stadt bestens vernetzt. Sich persönlich und ehrenamtlich für andere zu engagieren, das ist für Josef Hinkel ganz selbstverständlich.“

Conzen tritt bei der Kommunalwahl im September nicht mehr an. Daher hatte er den CDU-Mitgliedern Hinkel als seinen Nachfolger vorgeschlagen.