Corona: Düsseldorf schließt Hotel wegen Prostitution

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren die öffentlichen Plätze in Düsseldorf. Jetzt ist ein Bordell-Betrieb in einem Düsseldorfer Hotel aufgeflogen.

Düsseldorf. Trotz Corona-Schutzverordnung wurde in dem Hotel am Bahnhof Prostitution betrieben. Das Hotel wurde vom Ordnungsamt geschlossen und versiegelt.

Ein Hotel in Bahnhofsnähe in Düsseldorf ist durch den Ordnungs- und Servicedienst der Landeshauptstadt Düsseldorf (OSD) am Mittwochabend geräumt und versiegelt worden. „Dort wurde in mehrfacher Hinsicht gegen die Coronaschutzverordnung des Landes verstoßen“, teilte die Stadt am Freitagmorgen mit. Zum einen, weil das Hotel für touristische Zwecke geöffnet war, zum anderen, weil dort Prostitution betrieben wurde. Weitere ordnungsbehördliche Konsequenzen werden nun geprüft.

OSD-Streife erwischte Prostituierte

Eine Streife des OSD wurde am Mittwoch gegen 21.30 Uhr auf eine Prostituierte aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle kam heraus, dass die Betroffene in einem Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofes übernachtet, weil sie angab, dass dort in ihrem Zimmer ihre Ausweispapiere seien.

Als die OSD-Mitarbeiter sie in das Hotel begleiteten, um sich die Papiere zeigen zu lassen, trafen sie dort unter den 14 Gästen weitere ordnungsbehördlich bekannte Prostituierte an. Diese gaben allesamt an, dass sie zum Zweck der Prostitution in dem Hotel seien. Dort würden sie sowohl wohnen als auch sexuelle Handlungen anbieten.

Hotel-Chef war „planlos und desinterssiert“

Alle Personen wurden aufgefordert, sich gegenüber der Ordnungsbehörde auszuweisen. Die Inhaberin zeigte sich bei der Kontrolle planlos und desinteressiert. Sie gab an, dass sie zur Zahl der Gäste keine Angaben machen könne, ebensowenig darüber, wie lange diese dort wohnen würden oder vorhatten zu bleiben. Zahlungsbelege waren ebenfalls nicht auffindbar.

Das Ordnungsamt hat das Hotel daraufhin komplett geräumt und versiegelt. Drei schwangeren Frauen und einer Mutter mit Kleinkind konnte durch eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes ein Platz in einer Notunterkunft organisiert werden. Als die Ordnungsamtsmitarbeiterin ihnen diese Nachricht übermitteln wollte, waren die Frauen jedoch bereits mit ihren Männern oder Begleitern verschwunden.