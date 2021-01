Corona Corona: Ordnungsamt löst Party in Düsseldorfer Apotheke auf

Düsseldorf. Nach Beschwerden kontrollieren OSD-Mitarbeiter eine Apotheke in Düsseldorf. Vor Ort treffen sie acht Menschen, die eine Party feiern.

Ungewöhnlicher Einsatz für den Ordnungs- und Servicedienst (OSD) der Landeshauptstadt Düsseldorf am Donnerstagabend: Die Einsatzkräfte sind gegen 20 Uhr durch Beschwerden darauf aufmerksam geworden, dass in einer Apotheke in Friedrichstadt eine Party mit stattfinden soll. Vor Ort seien acht Menschen angetroffen worden, die keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Die Party wurde aufgelöst und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, teilt die Stadt Düsseldorf mit.

Insgesamt 23 Einsätze im Zusammenhang mit der Überwachung oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung verzeichnete der OSD an diesem Tag. Einem weiteren Hinweis gingen die Einsatzkräfte gegen 23 Uhr in Rath nach. Hier sollte illegales Glücksspiel in einer Kneipe stattfinden.

OSD-Mitarbeiter kontrollieren Kneipe in Rath

Gemeinsam mit der sich bereits vor Ort befindlichen Polizei betraten die OSD-Mitarbeiter die Gaststätte. Dort wurden vier Gäste angetroffen, von denen drei an einem Tisch saßen und Karten spielten. Zwei Anwesende rauchten Zigaretten. Alle Gäste trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und stammten aus unterschiedlichen Hausständen. Ein weiterer Beteiligter, der durch die angrenzende Garage fliehen wollte, wurde durch die Polizei gestellt.

Im Betrieb befanden sich laut Stadt drei Wettterminals sowie zwei Geldspielgeräte. Zudem stellten die OSD-Mitarbeiter zahlreiche weitere Mängel fest (fehlende Preisauszeichnung und Pfandsiegel auf den ausgeschenkten Getränken, kein Feuerlöscher, keine Beschilderung des Notausgangs und offen liegende Elektroleitungen). Nach der Personalienfeststellung wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und der Betrieb versiegelt.