Der Frühling im Februar hat viele Passanten am vergangenen Wochenende ans Düsseldorfer Rheinufer gelockt. Das Ordnungsamt der Stadt hat viele Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen feststellen müssen.

Corona Corona-Verstöße in Düsseldorf: Wird das Rheinufer gesperrt?

Düsseldorf. Viele Menschen haben am Wochenende in der Düsseldorfer Altstadt gegen die Corona-Bestimmungen verstoßen. Stadt erwägt, das Rheinufer zu sperren.

Das frühlingshafte Wetter am vergangenen Wochenende hat viele Menschen in die Düsseldorfer Altstadt gelockt. Gerade im Rheinufer-Bereich sei es zu großen Menschenansammlungen und dadurch zu Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung gekommen, wie ein Sprecher der Stadt mitteilt. Es seien, angesichts der Pandemie, absolut unhaltbare Zustände gewesen, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller am Sonntagnachmittag der Rheinischen Post.

"Freitag war es noch relativ leer. Samstag und Sonntag haben wir aber einen deutlichen Anstieg von Ordnungswidrigkeiten im Bereich des Rheinufers aufgenommen", berichtet der Pressesprecher am Montagmorgen unserer Zeitung. Insgesamt seien am Wochenende 230 Verfahren eingeleitet worden. Bei den meisten davon handle es sich um Verstöße gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen oder das Fehlen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Corona-Verstöße: Sperrung des Rheinufers möglich

Welche Maßnahmen die Stadt nun ergreifen will, um einem erneuten Menschenandrang vorzubeugen, sei noch nicht abschließend geklärt. Ob Teile des Rheinufers, wie im ersten Lockdown, wieder gesperrt werden, kläre die Stadt derzeit noch.

Die Stadtspitze äußerte gegenüber der Rheinischen Post ebenfalls Kritik an der Polizei. Die Stadt habe vorige Woche mehrfach gebeten, die Hundertschaft einzusetzen, dies sei abgelehnt worden. Man halte dies für einen schweren Fehler der Polizeiführung, heißt es im Bericht der RP.

Die Düsseldorfer Polizei wollte unserer Redaktion am Morgen noch kein Statement geben. Erst am Nachmittag liege ein Bilanz vor und auch erst dann könne man sich zum vergangenen Wochenende äußern, lautet die Antwort der Polizei-Pressestelle auf die Anfrage unserer Zeitung.