Der Coronavirus setzt den Messebau-Firmen stark zu. Zahlreiche Messen wurden entweder ganz abgesagt – oder verschoben. „Im Prinzip geht unser Umsatz gerade gegen Null“, so Klaus Hoffmann, Geschäftsführer beim Düsseldorfer „Hoffmann Messebau“ im Stadtteil Heerdt.

14 Veranstaltungen hätten sie im März eigentlich gehabt, zwölf davon seien schon abgesagt und auch bei den anderen zwei rechnen sie noch mit Absagen. Man steure auf eine ungewisse Zukunft zu, „wir wissen nicht, was kommt oder wie lange sich dieser Virus hinzieht“, so Hoffmann.

Kurzarbeit wäre eine Option

In seinem Betrieb arbeiten momentan zwölf Angestellte. Diese haben bereits für einige Messen Stände produziert. Bei Absagen müsse man sich nun mit dem Kunden einig werden. „Wir müssen sehen, dass wir moderate Rechnungen schreiben – wir wollen die Kunden ja schließlich auch behalten“, so Hoffmann. Wenn sich das noch länger hinzieht, sei jedoch auch Kurzarbeit eine Option. „Das kann man aber auch nicht von heute auf morgen machen. Dafür gibt es Regeln“, so der Geschäftsführer.

Auch bei „Hallmann Messebau“ in Lierenfeld geht man von starken Umsatzeinbußen aus, so Eva-Maria Hallmann von der Geschäftsführung. Zudem fehle die Planungssicherheit, weil man nicht weiß, was noch alles abgesagt wird. Zwar habe man bei der gegenwärtigen Situation durchaus Verständnis dafür, dass „man sich und die Umwelt schützen möchte, aber streckenweise ist das einfach zu viel Hysterie“, so Hallmann.

Politik verspricht wirtschaftliche Hilfen

Sie sieht zudem ein Problem bei den verschobenen Messen. „Die Frage ist doch: Wohin werden sie verschoben? Wenn auf einmal viele Messen parallel laufen, stellt sich die Frage, ob es da überhaupt noch möglich ist, aufzubauen. Da haben wir dann auch einfach nicht die Kapazitäten.“

Coronavirus- NRW bestellt eine Million SchutzmaskenDie Politik hatte ihrerseits bereits von wirtschaftlichen Hilfen und Unterstützung gesprochen. Doch kommt diese schnell oder bedeutet die einen hohen bürokratischen Aufwand? „Messebau ist eine Branche mit über 5000 Unternehmen und 150.000 Mitarbeitern und das steht alles auf der Kippe“, sagt Petra Hallmann, ebenfalls von der Geschäftsführung.

OB Thomas Geisel eröffnet neues Diagnostikzentrum

Indes riefen am Mittwoch unter anderem Oberbürgermeister Thomas Geisel und der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Klaus Göbels, weiterhin zur Ruhe auf und trieben die gesundheitliche Versorgung weiter voran. Nachdem für zwei Tage im Gesundheitsamt der Stadt ein provisorisches Diagnostikzentrum auf den Coronavirus eingerichtet war, nahm gestern das neue zentrale Diagnostikzentrum an der Witzelstraße in Bilk den Betrieb auf. Termine für einen dortigen Coronatest werden ausschließlich über das Info-Telefon (0211/8996090) vergeben und nur bei möglichen Verdachtsfällen. Am Mittwoch sollten bereits zehn Bürger dort getestet werden.

Geisel nutzte zudem auch nochmal die Gelegenheit, um an andere Städte zu appellieren, ebenfalls eine Info-Hotline einzurichten. Die Düsseldorfer Hotline sei lediglich für Düsseldorfer und für Menschen, die ihren Arbeitsplatz in der Stadt haben gedacht.

Seit es jedoch die Hotline gibt, sei ein Rückgang der Anrufe bei der Uniklinik zu verzeichnen, sagt Dr. Klaus Göbels, der ebenfalls mahnt, nicht in Hysterie zu fallen. Bereits am Vortag lobte er das vorbildliche Verhalten der zwei mit Corona infizierten Männer, die sich in freiwilliger häuslicher Quarantäne befinden. Dort betonte er auch nochmal, dass die Infektion in etwa 80 Prozent der Fälle mild verlaufe. Viele Patienten entwickeln gar keine Krankheitssymptome. Ein stärkerer Krankheitsverlauf sei lediglich bei älteren Menschen oder bei Personen mit Vorerkrankungen möglich, so Göbels.

Lage in Supermärkten normalisiert sich wieder

Während der OB und der Leiter des Gesundheitsamtes weiterhin mahnen, Ruhe zu bewahren, kehrt diese so langsam auch wieder bei Apotheken und Supermärkten ein. „Die meisten Menschen haben akzeptiert, dass es manches nicht mehr zu kaufen gibt und fragen nicht mehr nach“, so eine Mitarbeiterin der Apotheke am Fürstenwall. Nur noch vereinzelt kommen Nachfragen.

Auch die Lage in den Supermärkten normalisiert sich. Etwa in Ludenberg. Yassine Fakhouri, Rewe-Marktleiter an der Straße Zur alten Kastanie, sagt: „Zwar sind bestimmte Produktgruppen wie Hygieneartikel weiterhin nachgefragt, können aber jederzeit nachgeliefert werden.“