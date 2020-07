Das Apollo beendet die Corona-Pause am 3. September

Düsseldorf. Das beliebte Düsseldorfer Apollo-Varieté präsentiert im September eine neue Show. Doch eine Rückkehr zur Normalität ist dies noch nicht.

Am 16. März musste das Apollo Varieté aufgrund der Pandemie seinen Spielbetrieb einstellen. Nun teilt das Haus mit, dass es weitergehen kann unter der Kniebrücke. Ab 3. September wird dort die neue Show mit dem bezeichnenden Titel „The Show Must Go On“ präsentiert. ,,Lange mussten wir alle darauf verzichten unserer Berufung nachzugehen. Nun haben wir einen Weg gefunden, Live-Entertainment wieder präsentieren zu können“, so Adrian Paul, Künstlerischer Leiter. Das neue Programm soll den Fokus auf Artistik und Comedy legen.

Nur 40 Prozent der Sitzplätze sind im Angebot

Doch eine Rückkehr zur Normalität ist dies noch lange nicht. Apollo-Geschäftsführer Dirk Renner weist darauf hin: „Im September wird nicht alles wieder so sein wie im Februar oder März. Unser Hygienekonzept und die behördlichen Auflagen machen zwar einen Spielbetrieb wieder möglich – jedoch nur unter bestimmten Einschränkungen.“

Beispielsweise können nur etwa 40 Prozent der Sitzplätze im Verkauf angeboten werden. Das Angebot an Speisen und Getränken ist deutlich reduziert. Es wird ohne Pause gespielt und es gibt Regeln beim Ein- und Auslass. „Uns ist wichtig, dass wir unseren Gästen ein gutes und sicheres Gefühl geben können“, betont Theaterleiter Ahmed Chakir.

Der Ticketvorverkauf für das neue Programm „The Show Must Go On“ ist gestartet. Tickets können an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.