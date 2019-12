„Spreche über alles“: David Milan ist schwuler Youtube-Star

David Mirkovic ist so einer, den man als „Schnuckelchen“ bezeichnet. Vor allem die Mädels sind von dem 20-Jährigen begeistert, drehen sich immer wieder nach ihm um, wenn er durch Düsseldorf läuft. Doch sorry, Mädels: Keine Chance! David ist schwul. Und damit verdient er auch sein Geld.

„Der Begriff Influencer hat so ein negatives Image“

Unter dem Namen David Milan (Milan ist sein zweiter Vorname) hat er einen eigenen Kanal bei YouTube, ist außerdem bei Instagram aktiv. „Influencer“ nennt man das. „Aber diese Bezeichnung finde ich nicht so gut, das hat heute ein negatives Image“, erzählt der in Böblingen bei Stuttgart aufgewachsene junge Mann. Er findet die Bezeichnung „Content Creator“ besser. Auch als „Video-Artist“ wird er bezeichnet.

Auch viele Mädchen sind von Davids Fotos entzückt. Doch Chancen haben bei dem schwulen Youtube-Star nur Jungs. David hat sich letzten Monat nach vier Jahren von seinem Freund getrennt. Foto: David Milan

In seinen Videos bei Youtube plaudert David aus seinem Leben. Vor allem seine Homosexualität steht dabei im Mittelpunkt. Ein Thema, das gut ankommt bei seinen „Followern“, also denen, die seinen Kanal abonniert haben. Seine Zielgruppe ist jung. „Es sind vorwiegend 17- bis 25-Jährige, die auf meinem Kanal unterwegs sind“, sagt David. „Zu 60 Prozent Jungs, 40 Prozent sind Mädchen.“

„Ich spreche gerne offen über alles“

David betreibt den Kanal nicht wegen des Geldes. Er erzählt einfach nur gerne aus seinem (noch jungen) Leben, über sein Coming Out und den dadurch gemachten positiven oder negativen Erfahrungen mit Freunden und Familie, über Homosexualität. „Ich bin ein Mensch, der offen über alles spricht“, sagt David. „Alle Erfahrungen die ich mache, möchte ich mit anderen teilen.“

Seine Themen kommen an. Und oft geben sie seinen Fans Lebensmut. Wenn es Kommentare gibt, wie „Du hast mir total geholfen“, dann freut sich David: „Dafür lohnt es sich, das auf Youtube zu machen...“ David glaubt man das, was er am Montag in einem Kö-Café beim Interview erzählt: „Würde ich das für das Geld machen wie viele andere, dann hätte ich da keinen Spaß mehr dran.“

David hat bei Youtube 46.600 Follower

Apropos Geld: Kann man mit Videos auf Youtube sowie den Storys und Posts auf Instagram überhaupt leben? „Sehr gut sogar“, sagt David, der sich aber keine Summen entlocken lässt. „Ich bin selbst überrascht und sehr, sehr dankbar dafür.“ Er hat 46.600 Follower bei Youtube, mehr als 21.000 bei Instagram. Damit gilt er als sogenannter „Micro-Influencer“. In der schwulen Youtuber-Szene ist David der mit den zweitmeisten Fans. Oft wird er erkannt und auf der Straße angesprochen.

Dieses Foto von einer Foto-Session in einem Berliner Waschsalon hat David auf Instagram gepostet. Foto: David Milan

Das Geld verdient er durch die Klicks. Das wird aber immer weniger, weil es immer mehr Influencer gibt und die Stücke vom Kuchen immer kleiner werden. Werbung heißt das Zauberwort. Immer mehr Influencer bekommen Anfragen von Firmen. Bei David sind es vor allem Lifestyle-Produkte, um die es geht. Er wird von Firmen angefragt. Behilflich ist dabei eine Agentur, die sich auf die Vermarktung von Influencern spezialisiert hat.

David wurde Youtuber eher zufällig

Dass David Youtuber geworden ist, ist Zufall: Er liest gerne, hatte 2017 das Buch „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ gelesen – und niemanden gefunden, mit dem er darüber sprechen konnte. So surfte er im Internet und entdeckte dabei Youtube-Kanäle. Mit seinem Kanal „Booktown“, in dem es nur um Bücher ging, machte er sich selbstständig, 2018 switchte er um auf die schwule Youtube-Schiene. Auch, weil viele seine Follower immer mehr Privates von David wissen wollte.

Auch wenn es gerade mehr als rund läuft für den 20-Jährigen: „Meine Zukunft will ich darauf nicht aufbauen. Ich möchte nicht noch als 50-Jähriger Youtube-Filme drehen.“

Um sich abzusichern, startet er kommendes Jahr ein Psychologie-Studium, erzählt er. Als Fernstudium. Da ist er unabhängiger. Denn David, der noch bis Donnerstag zu Besuch bei seiner in der Düsseldorfer Innenstadt lebenden Schwester ist, wohnt seit etwa einem Jahr in Berlin. So richtig warm geworden ist er mit der Millionen- und Party-Metropole nicht, will schon nächstes Jahr weg aus der Hauptstadt: „Es ist eben etwas anderes, ob Du nach Berlin fährst um Freunde zu besuchen oder da lebst“, sagt er. „Amsterdam finde ich toll“, erzählt David, der Videos kennen, wird die Stadt am Wochenende von Düsseldorf aus mal eben besucht hat. Dort, so sagt er, kann er sich vorstellen für längere Zeit zu leben. Auch Köln findet David toll, dort war er in den vergangenen Tagen mehrfach.

Trennung vom Freund nach vier Jahren

David am Montag bei trüben Wetter auf der Kö. Düsseldorf ist nicht so seine Stadt, ihn zieht es mehr nach Köln oder Amsterdam. Foto: Götz Middeldorf

Mehrere Wochen war David bei Youtube nicht mehr aktiv. Private Gründe spielen dabei eine Rolle. Nach mehreren Anläufen hat David Montag Nachmittag in Düsseldorf sein neues Video gedreht und geschnitten. Ab Dienstag, 17. Dezember, um genau 14.14 Uhr ist es bei Youtube zu sehen. Für David wird es ein sehr persönliches, privates Lebens-Update der vergangenen Monate, verrät er. In dem Video wird er er auch erzählen, dass er sich vergangenen Monat getrennt hat von seinem langjährigen Freund. Vier Jahren waren die Jungs zusammen, die bis zu ihrem Umzug vergangenes Jahr in eine gemeinsame Wohnung nach Berlin getrennt voneinander in süddeutschen Kleinstädten gelebt haben und eine Wochenende-Beziehung geführt haben. Für seine Fans, die seinen Freund auch aus gemeinsamen kennen, wird das die Youtube-Nachricht des Tages werden. Und so manch einer in der schwulen Szene wird sich ab dann Hoffnung machen, weil David wieder Single ist.

Vier Fernseh-Anfragen gibt es fürs kommende Jahr

Für das kommende Jahr verspricht David seinen Fans noch viel mehr Neuigkeiten: „Es wird soviel passieren.“ Dazu gehört auch Fernsehen: Gleich vier Anfragen hat der gut aussehende Youtuber, der seine Reichweite mit TV bald wahrscheinlich vervielfachen wird.

Bei Instagram ist David Mirkovic als davidmilan zu finden, bei www.youtube.com ist Davids Kanal in der Suchfunktion unter David Milan zu finden. Kosten entstehen für die Nutzer nicht.