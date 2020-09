Demo am Düsseldorfer Airport: 600 Stellen sollen wegfallen

Düsseldorf. Beschäftigte demonstrieren vor der Flughafen-Zentrale gegen Stellenabbau. Bis zu 600 der 2400 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden.

600 Mitarbeiter der Düsseldorfer Flughafen-Gesellschaft bangen um ihre Jobs. „In der Corona-Krise plant der Flughafen trotz Kurzarbeit und Rettungsschirm den Abbau von 600 Arbeitsplätzen“, sagt die Gewerkschaft Verdi. Das sind ein Viertel der Stellen. „Selbst betriebsbedingte Beendigungskündigungen werden als letztes Mittel nicht mehr ausgeschlossen.“ Deswegen sind die Mitarbeiter für Montag, 28. September, ab 9 Uhr zu einer Protestaktion aufgerufen. Die findet im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung vor dem Verwaltungsgebäude des Flughafens statt.

Gewinne wurden seit Jahren privatisiert, so Verdi

„Die Beschäftigten des Düsseldorfer Flughafens dürfen nicht zu den Verlierern der Corona-Krise gemacht werden, dafür werden sie im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung ein klares Zeichen setzen“, mahnt Werner Kiepe, Gewerkschaftssekretär am Flughafen Düsseldorf. Während die satten Gewinne in den vergangenen Jahren privatisiert wurden, sollen die Beschäftigten nun die Verluste tragen. Der Kommunale Arbeitgeberverband , so Verdi, sei bereits im Vorfeld auf die Gewerkschaft zugekommen und fordere mehrere Sanierungs- bzw. Notlagentarifverträge. So sollen möglicherweise auch am Flughafen Düsseldorf Arbeitsplätze und Einkommen sowie die Altersversorgung abgebaut werden.

Flughafen hat nur noch 200 bis 300 Flugbewegungen

Der Flughafen verteidigte am Freitag die Sparmaßnahmen: „Die Krise wird einen nachhaltigen Einfluss auf die gesamte Luftverkehrsbranche haben. Nach aktuellem Stand wird sie in den kommenden Jahren deutliche Verkehrsrückgänge verzeichnen“, heißt es in einer Stellungnahme. Die Zahl der täglichen Flugbewegungen am Düsseldorfer Flughafen liegt aktuell bei rund 200 bis 300 pro Tag. Normalerweise verzeichne der Airport in Spitzenzeiten rund 700 tägliche Flugbewegungen.

Kosten für Personalaufwand müssen laut Airport gesenkt werden

„Damit die Umsatzeinbrüche, die mit dieser Situation einhergehen, am Flughafen Düsseldorf nicht zu dauerhaften Verlusten führen, muss das Unternehmen die Weichen für die Zukunft stellen und seine Strukturen, Prozesse und personellen Ressourcen den neuen Rahmenbedingungen anpassen, so Flughafen-Sprecher Christian Hinkel. Ziele dieser Restrukturierung sei, dass der Düsseldorfer Airport wieder aus eigener Kraft finanzierbar ist und auf einer nachhaltigen wirtschaftlichen Grundlage steht. „Wesentliche Stellhebel dafür sind die Steigerung der Erlöse und die Senkung der Strukturkosten sowie des Personalaufwands“, so Hinkel.

Die Flughafen Düsseldorf GmbH und ihre Töchter gehören zu jeweils 50 Prozent der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Airport Partners GmbH. Die Airport Partners GmbH gehört den Gesellschaftern AviAlliance GmbH (40 Prozent), AviAlliance Capital KGaA (20 Prozent), Aer Rianta plc (40 Prozent). Wie bei allen Flughäfen ist auch in Düsseldorf das Geschäft corona-bedingt massiv eingebrochen.