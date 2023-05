Depeche Mode spielt Anfang Juni zweimal in Düsseldorf

Düsseldorf. Mit ihrem neuen Album „Memento Mori“ geht die britische Kult-Band Depeche Mode auf Welttour. Anfang Juni ist sie zwei Mal in Düsseldorf zu sehen.

Das letzte Mal, das Depeche Mode in Düsseldorf auf der Bühne stand, liegt schon einige Jahre zurück. Bei ihrer Welttour sind von Ende Mai bis Ende Juni acht Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. In der Arena wird die britische Band gleich an zwei Terminen Anfang Juni spielen. Das erste Konzert wird am Sonntag, 4. Juni, stattfinden. Das nächste zwei Tage später am 6. Juni. Beide Gigs beginnen um 19 Uhr.

Ticketpreise bis weit über 400 Euro

Die Ticketpreise variieren je nach Plätzen enorm. Die günstigste Kategorie wird für 90 Euro angeboten und reicht bis zu 150 Euro für Stehplätze. VIP-Tickets kosten zwischen 377 und 427 Euro. Auf den Plattformen Eventim und Ticketmaster sind so gut wie keine Tickets für beide Termine mehr erhältlich. Die meisten werden nur noch im Re-Sale oder von Fan zu Fan angeboten. Zuletzt stand Depeche Mode 2013 in Düsseldorf auf der Bühne. 2017 spielten sie zwar in Gelsenkirchen, übernachteten aber im Hyatt-Hotel im Düsseldorfer Hafen.

Im Mai 2022 starb Andy Fletcher, der Keyboarder von Depeche Mode. Danach machten Martin Gore und Dave Gahan als Duo weiter. Das neue Album „Memento Mori“ war in den Grundzügen bereits vor Andy Fletchers Tod fertig. Es handelt sich um das 15. Studioalbum der britischen Band, das Ende März erschienen ist.

Bahnen fahren mit erhöhter Taktung

Nach den Konzerten in Düsseldorf fahren Bahnen der Linie U78 von der Arena aus mit erhöhter Taktung ab. Zum Hauptbahnhof beträgt die Fahrtzeit rund 15 Minuten. Insgesamt stehen auf dem Gelände der Arena aber auch 20.000 Parkplätze zur Verfügung. Zur Nutzung der Parkplätze sollten Autofahrer der Beschilderung zur Arena folgen und anschließend zu P1 und P2 oder als VIP-Ticket-Inhaber zu P7 fahren. Der Fußweg P1 und P2 bis zur Arena beträgt etwa zehn bis 20 Minuten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf