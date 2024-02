Désirée Nick gegen Anouschka Renzi

Anouschka Renzi als Bette Davis (l.) und Désirée Nick als Joan Crawford in „Bette und Joan“ im Theater an der Kö. Foto: Theater an der Kö

Düsseldorf Theater an der Kö in Düsseldorf: Jubel für Désirée Nick und Anouschka Renzi im Zicken-Alarm

Joan Crawford, aufgetakelt und immer in feinsten Zwirn und dem allerletzten Schrei, daneben Bette Davis, ruppig schnauzend und stets kurz angebunden: zwei amerikanische Megastars im Kino der 1940er und 50er Jahre. Sie genossen immensen Weltruhm, jede auf unnachahmliche Weise. Verschlissen beide zahlreiche Männer, von denen einige (aus der Filmbranche) die Stars weniger liebten als den Ruhm und Bette und Joan ausnutzten.Privat waren die beiden nicht gerade beste Freundinnen. Eher Diven in Konkurrenz. Was sie verband? Schnell verglühten ihre Sterne am kalifornischen Firmament über den Filmstudios von „MGM“ und „Warner Bros“.

Gefeiert wurden die Protagonistinnen Désirée Nick (Joan) und Anouschka Renzi (Bette)

Die Aufgetakelten galten in der Szene plötzlich als ‚abgetakelte‘ Ladies. Doch mit dem Streifen „Was geschah wirklich mit Baby Jane?“ gelang „Bette & Joan“ Anfang der 60er ein überraschendes Comeback. Genau an diesem Probenset spielt die gleichnamige Komödie von Anton Burge, deren Premiere im voll besetzten Theater an der Kö bejubelt wurde. Das Duell Diva gegen Diva spielt sich dort ab zwischen zwei Künstler-Garderobe mit Schminktischen, zig Perücken und allerlei Glitzer-Plunder. Die Ovationen galten den Pointen im aufgedonnerten ‚Zicken-Kampf‘ des handlungsreduzierten Stücks, für die Kenntnis des ‚Baby Jane‘-Films und Detailwissen aus dem Leben der Diven nützlich sind. Zum Beispiel dass Crawford eine Putzteufelin war und Drahtbügel hasste, mit denen sie ihre Adoptivkinder schlug etc.

Gefeiert wurden die Protagonistinnen Désirée Nick (Joan) und Anouschka Renzi (Bette), denen ihre Rollen, schnippischen Dialoge und vergifteten Angriffe beinah auf den Leib geschrieben sind.

Dabei landen sie nicht selten – dank Regie von Sebastian Kreyer - unterhalb der Gürtellinie. Genüsslich setzt die gespreizte Nick mit weit ausholenden Armen und Beinen ebenso wie mit steilen Pumps und rhetorischen Giftspritzen zum Knockout an. Und Renzi, betont unterkühlt, ohne Allüren und genervt kläfft ihre Angriffe und Antworten auf Nick-Attacken stoßartig heraus. Beide sind kapriziöse, souveräne Comedians und Mimen mit reichlich Dschungelcamp-Erfahrung, die Zicken-Alarm und Schlagzeilen darüber ebenso auskosten wie ihren Schlagabtausch auf offener Bühne.

Letzteren gönnen sie sich und dem dankbaren Publikum reichlich in dieser Comedy mit Slapsticks am laufenden Band. Nick und Renzi haben – ebenso wie Bette Davis und Joan Crawford vor 60 Jahren – ihren Zenit in Film- und Fernseh-Geschäft hinter sich, machen sich darüber nichts vor, genauso wenig über notorisch knappe Finanzen. Und bescheren damit einen doppelten Boden, der von den Hollywood-Granden von anno dazumal in die Gegenwart hineinreicht.

Nach gegenseitigen Spitzen über Männer-Verschleiß und geringer werdenden TV-Angeboten spielen sie auch darauf an, dass sie wieder häufiger auf der Bühne auftreten (müssen). Man spürt: Sie können, auch im Schadow-Arkaden-Theater, von Applaus und begeisterten Fans gar nicht genug bekommen. So zögern sie mit Augenzwinkern das Ende ihres spitzzüngigen Duells immer wieder hinaus. Wer verlässt als letzter Bühne oder Filmset? So wird Kampf Diva gegen Diva künstlich verlängert. Dauer: knapp zweieinhalb Stunden.

Sicherlich eine der Schwächen der Inszenierung von Kreyer. Leider lässt er die Nick nicht als die Kunstfigur wirken, mit der sie vor Jahren schon zum Publikums-Magnet wurde. Kreyer setzt immer noch einen drauf, übertreibt ohne Augenmaß, lässt die Nick hysterisch geifern und damit zur überdrehten ‚Rampensau‘ und reinen Witzfigur mutieren. Schade. Weniger wäre mehr. Zumindest in diesem Fall.

