Weihnachtsferien Deutlich mehr Starts in den Ferien am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf. 4200 Flugbewegungen – das sind das Vierfache von den Vorjahres-Ferien. Flughafen warnt aber vor längeren Wartezeiten vor den Fluggastkontrollen.

Der Düsseldorfer Flughafen hat sich auf den Winter gut vorbereitet: Zum Fuhrpark gehören 22 Spezialfahrzeuge, mit denen die Rollwege und das Vorfeld bei den entsprechenden Witterungsverhältnissen schnee- und eisfrei gehalten werden. Außerdem gibt es Fahrzeuge, die Flugzeuge vor dem Abflug mit einer „Frostschutzdusche“ für den Start fit gemacht.

Die sind an vielen Zielen, zu denen die Flieger in den Weihnachtsferien abheben, gar nicht nötig. Denn zu den beliebtesten Urlaubszielen zählen in diesem Winter die kanarischen Inseln, Mallorca, Hurghada und Antalya. Auch auf der Fernstrecke kommen Sonnenhungrige auf ihre Kosten. So geht es mit Condor dreimal pro Woche nach Punta Cana im Osten der Dominikanischen Republik und mit Tuifly bis zu fünfmal wöchentlich zu den beliebten Kreuzfahrtdestinationen nach La Romana (Dominikanische Republik) und Barbados. Emirates hebt zweimal täglich ab Düsseldorf mit dem Riesenflieger A 380 nach Dubai ab .

Der Flughafen erwartet am Airport im gesamten Ferienzeitraum vom 24. Dezember bis 9. Januar rund 439.000 Passagiere bei knapp 4200 Starts und Landungen. „Das entspricht rund 50 Prozent des Vorkrisen-Niveaus von 2019, jedoch einem erhöhten Verkehrsvolumen um das Vierfache im Vergleich zum Vorjahr“, so der Flughafen.

Flughafen warnt vor längeren Wartezeiten

Der Flughafen warnt allerdings vor längere Wartezeiten in den Weihnachtsferien vor den Sicherheitskontrollstellen. Die werden sich nicht immer vermeiden lassen, so der Flughafen. Er reagierte damit auf die immer wieder auftretenden Verspätungen in den vergangenen Monaten vor den Kontrollstellen. Grund sind Personalengpässe beim Sicherheitsdienstleister DSW.

Laut Flughafen habe der Dienstleister, der für die Bundespolizei die Kontrollen übernimmt, sein Personal dem erhöhten Bedarf angepasst“ Auch der Flughafen stockt sein Servicepersonal an diesen Tagen auf, um bei der Passagierinformation zu unterstützen und Fluggäste bei Bedarf zu weiteren Kontrollspuren an anderen Flugsteigen umzuleiten, heißt es. Wie berichtet, hat DSW Mitarbeitern zusätzliche freie Tage geboten, wenn sie ab 22. Dezember auf Urlaub oder auf bereits gewährte freie Tage verzichten, außerdem sollen Bundespolizisten als Hilfskräfte an den Sicherheitsschleusen unterstützen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf