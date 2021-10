Deutschlands erste 5G-Litfaßsäule steht in Düsseldorf

Düsseldorf. Mit einem deutschlandweit einmaligem Projekt werden Passanten ab sofort mit dem Turbo-Netz 5G versorgt. Sie können damit schneller surfen.

Deutschlands erste 5G-Litfaßsäule steht seit Donnerstag an der Roßstraße/Ecke Rolandstraße im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf. Weitere 150 Säulen sollen in den nächsten Jahren in der Landeshauptstadt dazukommen. Für noch besseren Empfang und Netzstabilität auf besonders belebten Straßen und Plätzen. Die drei 5G-Antennen und die Technik, die bei herkömmlichen Mobilfunk-Standorten an großen Masten montiert ist, sind in das Basilika-förmige Dach und den Betonkörper der 4,79 Meter hohen und 1,62 Meter breiten Litfaßsäule eingebaut.

So sieht Deutschlands erste 5G-Litfaßsäule aus. Sie steht an der Roßstraße, Ecke Rolandstraße in Düsseldorf-Derendorf. Foto: Michael Gstettenbauer / Stadt

Die drei 5G Sektor-Antennen bedienen einen Radius von etwa 400 Metern rund um die Litfaßsäule. Für Nutzer mit ihren Smartphones sind hier ab sofort Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde und minimale Reaktionszeiten von weniger als 10 Millisekunden möglich. Und die 5G-Litfaßsäule ist auch die Antwort auf eine der größten Herausforderungen beim Ausbau der neuen Mobilfunk-Technologie 5G: Die Suche nach neuen Standorten. Denn vor allem in Innenstädten ist es oft schwierig, neue Dach-Standorte für Mobilfunk-Masten mit entsprechender Anbindung ans Stromnetz zu finden.

Spezielles Dach macht Säule zur 5G-Station

Möglich gemacht wurde das Projekt durch die Zusammenarbeit von Stadt, Vodafone, Stadtwerken, Düsseldorf Marketing und Ilg Außenwerbung. Initiator war Düsseldorf Marketing. Die Stadt unterstützt die Idee und stellt die Standorte. Funknetzplanungsteams haben zusammen mit Mobilfunk-Experten von Vodafone das spezielle Dach entworfen, das die Litfaßsäule zur 5G-Station macht. Ilg übernahm die Produktion und sorgte dafür, dass sie sich nahtlos in das Stadtbild einfügt.

Litfaßsäule ans Stromnetz angebunden

Die Stadtwerke-Tochter Netzgesellschaft Düsseldorf brachte die Technik ans Stromnetz. Dabei wurden zehn Meter Stromkabel bis zur Säule verlegt, um die 5G Technologie funktionsfähig zu machen. Im selben Schritt haben die Partner die 5G-Litfaßsäule ans schnelle Glasfasernetz angebunden. Wie jeder andere reguläre Mobilfunkstandort in Deutschland, hat auch die neue Vodafone-5G-Litfaßsäule eine Standortbescheinigung von der Bundesnetzagentur erhalten, um deren sicheren Betrieb nachzuweisen.

5 G sorgt für super-schnelles Internet

Millionen von Menschen surfen bereits im Zukunftsnetz 5G. Es deckt beim mobilen Internet alle Vorteile der mobilen Breitbandtechnologie LTE ab. Dabei liefert 5G jedoch höhere Geschwindigkeiten als LTE sowie noch niedrigere Latenzzeiten im Millisekunden-Bereich. Dieses wird perspektivisch Anwendungen wie zum Beispiel selbstfahrende Autos, die miteinander kommunizieren und sich gegenseitig vor Gefahren warnen, ermöglichen.

