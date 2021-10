DGB-Chefin: „Keine Dynamik“ bei CDU und Grünen in Düsseldorf

Düsseldorf. Düsseldorfs DGB-Chefin Sigrid Wolf hält die Verkehrspolitik der schwarz-grünen Kooperation für verfehlt. Es sei bislang wenig passiert.

Eine kritische Bilanz in der Verkehrspolitik zieht der DGB- Düsseldorf nach einem Jahr schwarz-grüner Koalition. Für die Vorsitzende Sigrid Wolf sind die derzeitigen Zustände auf der Straße untragbar. „Düsseldorf erstickt weiter im Autoverkehr“, sagt sie. Arbeitnehmer bräuchten auf dem Weg zum Job in den Stoßzeiten oft das Doppelte an Fahrzeit als üblich.

„Sonntagsreden“ von der Politik

„In Sonntagsreden wird von der Politik der Ausbau des ÖPNV angekündigt, um mehr Menschen zum Umstieg zu bewegen“, so Wolf weiter. „Tatsache ist, dass der Ausbau in Düsseldorf einfach nicht voran kommt. Seit Jahren werden flächendeckende Ampelvorrangschaltungen für den ÖPNV angekündigt. Passiert ist hier wenig. Es reicht eben nicht nur, die Umweltspuren abzuschaffen.“ Die DGB-Chefin sieht hier beim Oberbürgermeister Stephan Keller und der schwarz-grünen Koalition „keine Dynamik“.

DGB bietet Unterstützung für ein „umfassendes Konzept“

Der ÖPNV müsse so attraktiv gestaltet werden, dass er in kurzen Taktzeiten ohne Umsteigen Angebote mache, dass Pendler ihn preisgünstig nach und von Düsseldorf nutzen können und er so wirkliche Alternativen biete. Auch „Park-and-ride“-Systeme am Stadtrand müssten sinnvoll ausgebaut werden. Der Ausbau von sicheren Radwegen sei alternativlos, jedoch müsse hier in erster Linie auf die Sicherheit der Radfahrer geachtet werden. Und um die Elektromobilität zu fördern, müssen sehr viel mehr Auflade-Stationen geschaffen werden, heißt es seitens des DGB.

Wolf: „Der DGB wiederholt seine Einschätzung aus dem Sommer 2019, dass nur ein durchdachtes Konzept, das alle Verkehrsteilnehmer einbezieht, auf Dauer Lösungen schaffen kann. Hierzu ist eine optimierte Kooperation und Abstimmung der einzelnen Verkehrsträger mit Unterstützung von modernen Verkehrsleitsystemen notwendig. Auch die Vermeidung von Verkehr ist eine grundsätzliche Option.“ Bei der Erarbeitung eines umfassenden Konzepts bietet der DGB eine „konstruktive, Zusammenarbeit an.“

