DGB Düsseldorf kritisiert: Frauen arbeiten 66 Tage umsonst

Am 8. März demonstrieren weltweit Frauen für die Gleichberechtigung der Geschlechter und prangern öffentlich Missstände an. Auch in Düsseldorf sind zahlreiche Veranstaltungen geplant.

Düsseldorf. Unfaire Bezahlung, Mehrfachdiskriminierung und Co. Der Weltfrauentag ist für Gewerkschaften und Politik weiterhin wichtig

Morgen ist der internationale Frauentag. Er wurde von sozialen Organisationen vor mehr als hundert Jahren eingeführt, um für die Gleichberechtigung, das Frauenwahlrecht und die Emanzipation von Arbeiterinnen zu kämpfen. Auch heute noch setzen sich Düsseldorfs Politiker und Gewerkschaften für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein und prangern Missstände an. Denn: Diskriminierungen im Alltag und der Arbeitswelt sind für Frauen weiterhin präsent.

Der DGB in Düsseldorf kritisiert etwa, dass Frauen immer noch viel schlechter bezahlt werden. Laut DGB verdienen Frauen im Schnitt pro Stunde 20,05 Euro, Männer hingegen 24,36 Euro. Das sind rund 18 Prozent weniger. Rechne man den Prozentwert in Tage um, so würden Frauen 66 Tage, und damit vom 1. Januar bis zum 7. März, dem Equal Pay Day, umsonst arbeiten.

Gleichstellung wirkt Fachkräftemangel entgegen

Rund zwei Drittel des Verdienstunterschiedes lassen sich laut Statistischem Bundesamt auf den höheren Frauenanteil in schlechter bezahlten Berufen sowie Teilzeit-Anstellungen begründen. Häufig resultiere daraus, dass „Frauen bisher immer noch öfter als Männer die familiäre Fürsorgeverantwortung übernehmen“, so die Vorsitzende des DGB Düsseldorf, Sigrid Wolf. „Solange Berufe, in denen überwiegend Frauen arbeiten, nicht ihren Anforderungen entsprechend bezahlt werden, sind diese Entscheidungen vorprogrammiert.“

Dabei könne eine Gleichstellung im Arbeitsmarkt auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken. „Bei den Frauen, die aufgrund von familiärer Sorgearbeit in prekärer Beschäftigung, in Teilzeit oder gar nicht erwerbstätig sind, liegt ein enormes Beschäftigungspotenzial“, so Wolf. „Dieses Potenzial nicht zu nutzten, können sich Wirtschaft und Gesellschaft nicht leisten.“

Auch die Gewerkschaft Nahrung-Genus-Gaststätten (NGG) kritisiert, dass bei Minijobs und Teilzeitstellen der Anteil an Frauen deutlich höher sei. Laut Zahlen der Arbeitsagentur liegt der Frauenanteil in den 73.400 Minijobs in Düsseldorf bei 56 Prozent, in der Nahrungsmittelindustrie sogar bei 69 Prozent. Bei den 110.600 Teilzeitstellen beträgt der Frauenanteil sogar 72 Prozent, wie die NGG mitteilt. Zayde Torung, Geschäftsführerin der NGG-Region Düsseldorf Wuppertal, spricht von einer „Lohn-Renten-Falle“. Sie betont: „Teilzeitarbeit bedeutet immer ein schmaleres Portemonnaie – und auch eine kleinere Rente. Und Minijobs bedeuten Mini-Renten.“

Diskriminierung im Bereich der Künstlichen Intelligenz

Die Gewerkschaft Verdi verweist auf die Diskriminierung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Eingesetzt wird die Technologie beispielsweise als „algorithmische Entscheidungssysteme im Personalbereich“, weiß Stephanie Peifer, Geschäftsführerin für den Verdi Bezirk Düssel-Rhein-Wupper. „Die Algorithmen sind geschlechtlich einseitig gefüttert. KI hat Diskriminierung gelernt und auch Sexismus in der Arbeitswelt verstärkt.“ So wird laut Peifer oftmals der schlechter bezahlte Job durch KI-basierte Software für die Frau programmiert. „Frauen und ältere Arbeitssuchende sind vermehrt in der Kategorie niedrige Chancen einsortiert und erhalten deshalb weniger Qualifizierungsförderungen.“

Auch Düsseldorfs Politiker sehen weiterhin dringenden Handlungsbedarf. Neben der ungleichen Bezahlung hätten Frauen schlechtere Karrierechancen und würden nach wie vor die Hauptlast bei der Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen übernehmen, betont Andreas Rimkus (SPD), Düsseldorfer Mitglied im Bundestag. „Das muss sich ändern. Wir brauchen mehr Engagement für die Gleichberechtigung.“ Daher fordert der Sozialdemokrat: „Wir brauchen eine echte, partnerschaftliche Aufteilung privater Sorgearbeit und Erwerbsarbeit.“

Problem der „Intersektionalität“

Angela Hebeler (Grüne), Vorsitzende des Ausschusses für Gleichstellung, macht zudem auf das Problem der „Intersektionalität“ aufmerksam. „Dabei handelt es sich um Mehrfachdiskriminierungen“, erklärt Hebeler. So erleide eine Person mehrfache Formen der Diskriminierung, wie beispielsweise Sexismus, Rassismus oder Homophobie. „Wir müssen den Blick für Diskriminierungen schärfen. Dafür müssen sich alle Frauen, egal ob weiß oder schwarz, behindert oder nicht-behindert verschwestern“, so Hebeler. Denn auch heute noch gelte die Frau als „minderwertiger“, betont die Grünen-Ratsfrau. Männer müssten von diesem Patriarchat „befreit werden“.

Zwar gebe es weiterhin „Aufholbedarf“, doch lobt CDU-Fraktionsvorstandsmitglied Aletta Mansheim, dass schon viel passiert sei. So „sind Frauen in ihrer Berufswahl frei“. Bei der Bezahlung gebe es allerdings noch Nachholbedarf. „Die Diskriminierung ist anders geworden“, betont Mansheim. „Die offene Diskriminierung Frauen gegenüber ist weniger geworden. Dafür ist die heimliche, bei der hinterrücks über erfolgreiche Frauen geredet wird, größer geworden.“ Mansheim spricht von einem „Neidfaktor“ der zugenommen habe. Für sie sei ein „Umdenken in der Gesellschaft“ erforderlich. Doch befände man sich „auf einem guten Weg.“

Veranstaltungen zum internationalen Frauentag in Düsseldorf

Der DGB-Stadtverband veranstaltet gemeinsam mit dem Verdi-Bezirksfrauenrat, dem IG BCE-Bezirksfrauenausschuss Düsseldorf und der DGB-Jugend morgen um 18.30 Uhr eine Sondervorstellung des Filmes „Die Unbeugsamen“ im Bambi, Klosterstraße 78. Der Film erzählt die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik.

Der Landtag und die Stadt kommen morgen um 19 Uhr zu einem parlamentarischen Abend im Restaurant des Landtags zusammen. André Kuper, Präsident des Landtags, und OB Stephan Keller (CDU) laden dazu Mitglieder des Landtags, der Landesregierung und des Stadtrates sowie Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung und Gäste aus der Stadtgesellschaft ein. Josefine Paul, NRW-Ministerin für Kinder, Jugend Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration, eröffnet den Abend mit einem Vortrag zum Frauentag.

Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes veranstaltet morgen ab 15.30 Uhr in Kooperation mit dem Verein Windrose auf dem Shadowplatz eine Kundgebung, um auf die Situation von Prostituierten aufmerksam zu machen.

Zudem veranstaltet die Schwangerenberatungsstelle des Gesundheitsamtes mit der Flüchtlingshilfe der Diakonie von 10 bis 13 Uhr in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle an der Kölner Straße 180 eine kostenloseSprechstunde für geflüchtete Frauen zum Thema Familienplanung und Verhütung.

Am kommenden Samstag, 11. März, veranstaltet die Bezirksverwaltungsstelle 7 in Kooperation mit dem Zentrum plus ab 14 Uhr eine Lesung im Ferdinand-Heye-Haus, Apostelplatz 1. Sechs Frauen lesen aus Büchern ihrer Lieblingsautorinnen vor. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist unter 0211/296528 oder unter petra.wienss@diakonie-duesseldorf erforderlich.

