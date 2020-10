DGB Düsseldorf kritisiert Landesregierung

Düsseldorf. Das Land will die Stellen im Öffentlichen Dienst aufstocken. Doch es fehlt an Fachkräften, so die Gewerkschaft.

Bei einer Anhörung im Landtag wurden knapp 4900 zusätzliche Stellen für den Öffentlichen Dienst angekündigt. Auch in Düsseldorf gibt es Bedarf. Dennoch zeigt sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) nicht nur begeistert. Die Stellen müssten erst einmal besetzt werden, heißt es in einer Mitteilung, in der der DGB die Landesregierung kritisiert.

Landesregierung leistet sich „fatale Lieferschwäche“

„Corona zeigt, wie wichtig ein funktionierender Öffentlicher Dienst ist – mit gut ausgestatteten Behörden und motiviertem und engagiertem Personal. Dass die Landesregierung für 2021 unterm Strich knapp 4900 zusätzliche Stellen schafft, davon viele für Lehrerinnen und Lehrer, ist nötig und richtig. Entscheidend ist jedoch, dass den Stellen auf dem Papier auch Personen folgen. Hier leistet sich die Landesregierung eine fatale Lieferschwäche“, so die Gewerkschaft.

Eine Einschätzung, der die DGB-Regionsgeschäftsführerin Sigrid Wolf in Düsseldorf nur zustimmen kann. „In der Verwaltung sollen über 1000 Stellen nicht besetzt sein. Doch es gibt ein großes Problem: Es gibt einfach nicht genügend Fachkräfte“, so Wolf. Durch die fehlenden Fachkräfte müssten die beschäftigten Arbeitnehmer die doppelte Arbeit leisten, da keine Entlastung in Sicht ist. „Die Arbeit ist nicht weniger geworden“, so Wolf. Zwar werde immer mehr digitalisiert, dennoch bleiben viele Aufgaben liegen. Zudem gebe es durch die ständige Belastung einen erhöhten Krankenstand, sagt die Gewerkschafterin.

Daher sei es wichtig, den Öffentlichen Dienst attraktiv zu gestalten, sodass auch gerade junge Menschen sich dafür interessieren und dort Spaß an der Arbeit haben können. Ein wichtiger Anreiz sei da, so Wolf, neben einer adäquaten Bezahlung, andere Angebote. „Früher hatten Arbeitgeber etwa ein Kontingenz an Wohnraum. Dieser konnte dann den Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt werden.“ Das sei gerade in einer Stadt wie Düsseldorf von Vorteil. Zudem betont sie, dass auch Arbeitszeiten flexibler geregelt werden sollten, damit ein Arbeitgeber attraktiv für Familien ist. Gerade für jüngere Leute sei das mobile Arbeiten interessant. Auch da sollten sich Arbeitgeber breiter aufstellen und ein flexibles Arbeiten ermöglichen. (KG)