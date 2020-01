Die Awo in Düsseldorf sucht dringend Fachkräfte

Ein Jahr voller wichtiger Aufgaben: Awo-Geschäftsführerin Marion Warden und der Kreisvorsitzende Manfred Abels mit einer so genannten Rettungsdose, die im Jubiläumsjahr in den Pflegeeinrichtungen verteilt wird.

Düsseldorf. Im Jahr seines 100. Geburtstags muss der Kreisverband in Düsseldorf viel Geld investieren. Die Awo-Philosophie indes bleibt die selbe.

Während bundesweit bereits 2019 die „100“ gefeiert wurde, ist dieses Jahr die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Düsseldorf an der Reihe. Der Verband begeht in der Landeshauptstadt das große Jubiläum. Für die Verantwortlichen bleibt wenig Zeit, dies ausgiebig zu feiern, denn es kommt viel sie zu, wie Geschäftsführerin Marion Warden am Dienstag im Awo-eigenen Lore-Agnes-Haus betonte. „Wir werden Geld in die Hand nehmen müssen, um unsere Standorte zu erweitern“, sagte Warden. Allein 40 Millionen Euro würden dabei die neuen Kitas an der Witzelstraße in Bilk und an den Böhler-Werken in Heerdt veranschlagen. „Dazu kommen Themen wie Klimaschutz bei Gebäudeentwicklungen, Digitalisierung und die Frage, wie wir den Fachkräftemangel in den Griff bekommen.“ Unter anderem denkt man an der Spitze des Kreisverbandes aktuell darüber nach, Werkswohnungen zu bauen. Denn: Wohnen in Düsseldorf ist auch für potenzielle Mitarbeiter in der Wohlfahrt zu teuer.

Problem mit der Bebauung von Flächen

Die Awo hat es nicht leicht im stets wachsenden, immer etwas überfüllten Düsseldorf. „Wir bräuchten natürlich mehr Kitas und Pflegeheime, aber wir haben auch ein Problem mit den Flächen“, sagt der Kreisvorsitzende Manfred Abels. „Heute vergehen sechs, sieben Jahre, bis man einen Baubeschluss bekommt.“ Der gelernte Vermessungsingenieur fordert „praktischere Lösungen und nicht noch mehr Formalismus“. Es könne nicht Aufgabe der Awo sein, sich an gesetzlichen Vorschriften aufzureiben“, so Abels.

Bei der Gründung der Awo Düsseldorf 1920 aus Kreisen der SPD hatte man noch andere Sorgen. Der Erste Weltkrieg war gerade erst vorüber und Deutschland in einer historischen Ausnahmesituation. Viele Männer kamen gar nicht oder verletzt und/oder traumatisiert von den Schlachtfeldern nach Hause. Die Armut riesengroß. „Der Fokus lag damals auf der Fürsorge“, so SPD-Politikerin Warden. „Es ging um die Frage, wie die Haushalte überhaupt aufrecht erhalten werden konnten.“ Die Frauen in der Weimarer Republik mussten gestärkt werden, die Awo tat also in ihrer Anfangszeit viel für die Gleichberechtigung.

Während die Awo in den Zeiten nach der Industrialisierung für die klassische Arbeiterfamilie da war, gibt es heute eine anderes Klientel. „Aber es nicht so, dass weniger Hilfe gebraucht wird, auch wenn das schön wäre“, so Warden. Ihr Parteifreund und Schirmherr des Projekts „100 Jahre Awo“, Oberbürgermeister Thomas Geisel, sagt: „Das Bedürfnis nach Solidarität ist immer noch sehr groß.“ Die Stadt könne sich zurecht rühmen mit einem Verband wie der Awo, der die Lebensqualität in Düsseldorf erhöht“, so Geisel, selbst seit 1986 Mitglied.

2000 Mitglieder, 1700 Beschäftigte

Heute zählt der Kreisverband in Düsseldorf 2000 Mitglieder, 1700 hauptamtliche Beschäftigte und 700 Ehrenamtliche. Die Awo betreut 140 Einrichtungen in der Stadt. Im Jubiläumsjahr kommt ein weiteres Projekt hinzu: eine Wohngruppe für geistig behinderte Jugendliche in Wersten. Die Schirmherrschaft übernimmt OB-Gattin Vera Geisel. Es gibt weitere, weniger bekannte Bausteine in der Arbeit des Sozialverbandes: etwa die Berufsbildung, in der gut 1200 Jugendliche betreut werden. „Wir sind auch seit einigen Jahren in der Düsseldorfer Flüchtlingshilfe aktiv“, betont Abels. Unter dem Dach der Awo erhalten 20 jugendliche Geflüchtete Unterricht. „Und wir haben es geschafft, 16 davon in Ausbildung zu bringen“, sagt Abels. „Getreu dem Awo-Motto: Jeder muss seine Chance bekommen.“

Weil also die Awo in Düsseldorf viel mehr macht, als Seniorenheime oder Kindertagesstätten zu bauen, versuchen es die Macher im Jubiläumsjahr mit einer Imagekampagne. Im März soll es eine großflächige Plakataktion in der Stadt geben, „mit der wir auch provozieren wollen“, sagt Abels. „Denn sonst wird man ja heutzutage nicht gehört.“

2020 wird ein besonderes, aber kein leichtes Jahr für die Awo. Geld zu generieren werde immer schwieriger, sagen die Verantwortlichen. „Wir zahlen unsere Mitarbeiter nach Tarif, das ist nicht selbstverständlich“, sagt Abels. Gleichzeitig sei es kaum möglich, Rücklagen zu bilden wegen der Gemeinnützigkeit. „Deshalb schauen wir auch darauf, dass die Gelder nicht unnötig verschwendet werden.“ Er selbst etwa brauche keinen Dienstwagen, so Abels. Sprach’s und fuhr mit dem eigenen Auto nach Hause.