Die Düsseldorfer Band Quent hat Social Distancing erfunden

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Musiker Lars Schmidt hat seinen Bandpartner Veit König noch nie gesehen. Auch vor Corona war „Quent“ schon keine normale Band.

Ja, ja. Man sollte Texte eigentlich nicht mit einer Frage beginnen. Doch woran liegt es, dass Lars Schmidt plötzlich mit so vielen Musik-Projekten durchstartet? Liegt es daran, dass seine Knie kaputt sind und selbst Altherren-Fußball nicht mehr geht? Oder daran, dass seine drei Kinder so langsam aus dem Gröbsten heraus sind. Oder ist es einfach so, weil es so ist? „Viele Dinge haben einfach ihre Zeit gebraucht und kommen nun nach und nach ins Ziel“, sagt Schmidt, der seit 49 Jahren auf der Welt ist, zwischendurch für den Job nach Kopenhagen musste, jetzt aber schon länger und zum Glück zurück in Düsseldorf ist.

Die älteste Boyband der Stadt

Also, da ist zum einen Subterfuge, die älteste, aber glücklichste Boyband Düsseldorfs und der Welt, die es schon seit den frühen Neunzigern gibt und die gerade in der Besetzung Schmidt, Tommy Baumhoff, Daniel Klingen sowie Tom und Kai Blankenberg wieder eine neue Indiepop-Platte fabriziert. Und dann hat der umtriebige Schmidt noch sein „Lebenswerk“ oder, wie er selbst sagt, „Millionengrab“ am Start. Denn an dem Soloprojekt The Modern Air & Space Society arbeitet der Musiker schon lange. Eine Konzeptarbeit, eine Mischung aus bestem Lofi-Pop, Rockoper à la Queen und modernem Märchen, denn parallel zum Ton entsteht eine Graphic Novel (Stefan Lomp) über einen verhuschten Vorstadttypen, der - über Umwege - zum Planetenretter wird.

Schmidts Traum ist eine Präsentation des Projekts in einem Kunstkino, mit Live-Mucke auf der Bühne und bewegten Bildern aus dem Comic auf der Leinwand. Subterfuge und The Modern Air & Space Society gehören zum Düsseldorfer Label Less Records, das die Subterfuge-Jungs irgendwann ins Leben riefen. Hier soll der Name Programm sein. Weniger ist mehr.

80er-Popmusik mit schlauen deutschen Texten

Zu Schmidts aktuellstem Projekt Quent passt das nicht so richtig. Quent ist vom Arrangements her eigentlich volles Lametta, auch wenn Minimal-Synthpop auf der Verpackung steht. Es ist 80er-Popmusik mit schlauen deutschen Texten und allem Drum-und-Dran, erinnert wunderbarerweise an richtig gute Bands aus der Neuen Deutsche Welle-Zeit, hat dann aber wieder seine ganz eigene Fahrtrichtung.

Songs wie Batteriebetrieb oder auch Rückwärtsevolution, zu dem Studenten der Hochschule Düsseldorf ein Video drehten, haben absolutes Hitpotenzial und streicheln diejenigen Gehörgänge, die noch nicht von Giesinger, Grönemeyer oder Westernhagen verstopft sind.

Digitale Fernbeziehung

Und Quent ist besonders. Quent hat das Social Distancing wahrscheinlich erfunden. Denn Schmidt hat seinen „Band-Partner“ Veit König aus Köln noch kein einziges Mal persönlich gesehen, kaum mit ihm telefoniert. Stattdessen tauscht das Duo seit langem schon die Parts per E-Mail aus – immer nach demselben Muster: Komposition. Versand. Text. Gesang. Versand. Mix. Master. Fertig. Aus der digitalen Fernbeziehung sind zwölf analoge Songs entstanden, die nun als selbst betiteltes Album veröffentlicht wurden.

Was bedeutet Quent, außer dass der Name cool klingt und dass die Platte im Fach vor Quicksand stehen soll? „Es bedeutet nichts, aber uns hat gefallen, dass es nach Technik und gleichzeitig persönlich klingt, vielleicht wegen des Namens Quentin“, sagt Schmidt, der Text und Gesang geliefert hat.

Bisher hatte der Düsseldorfer seine eher persönlichen Geschichten auf Englisch erzählt, etwa bei den Subterfuge-Songs. „Jetzt bei Quent geht es auch um gesellschaftliche Dinge, da kam viel Kritisches hoch“, so der Schreiber. Und was ist, wenn die beiden Quentins Stars werden? Dann doch zusammen auftreten? „Live spielen war nie unser erster Gedanke“, gesteht Schmidt. „Aber wenn es soweit ist, werden wir uns schon was einfallen lassen.“

Noch einige Termine stehen an für die neue Subterfuge-Platte

Wenn es aus Pandemiegründen noch etwas dauern sollte mit den Liveshows, hat Lars Schmidt ja genug anderes zu tun. Die Subterfuge-Platte ist noch nicht ganz fertig, da stehen noch einige Studio-Termine an. Und in Sachen „The Modern Air & Space Society“ muss die Story des verhuschten Vorstadttypen und Planetenretters auch noch zu Ende erzählt werden. Da kommen also bald weitere Veröffentlichungen auf uns zu. Wir dürfen uns freuen.

Die Quent-Platte ist seit Freitag, 24. April, im Umlauf – digital und als CD. Mehr Infos zu dem Projekt und zum Label Less Records unter www.less-records.de