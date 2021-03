Die Düsseldorfer Rheinbahn stellt sich zum Jubiläum neu auf

Düsseldorf. Das Düsseldorfer Verkehrsunternehmen wurde am Mittwoch 125 Jahre jung. Es gibt ein neues Motto zum Geburtstag und ein Geschenk von Jacques Tilly.

Gegründet am 25. März 1896 feierte die Rheinbahn gestern ihr 125. Jubiläum. Anlässlich des historischen Tages präsentierte das Unternehmen aber auch ein der Zukunft zugewandtes neues Motto: „Einfach. Immer. Da.“ Auch das Markenlogo wurde überarbeitet und modernisiert. Und Wagenbauer Jacques Tilly schenkt der Rheinbahn eine Überraschung in Karnevalswagen-Größe.

Bewegte Geschichte als Fundament

Ihr Jubiläum begeht die Rheinbahn in diesem Jahr mit einem bunten Strauß an Corona konformen Aktionen. „Die Rheinbahn hat viele Milliarden Fahrgäste befördert, ist unzählige Male von der Erde bis zur Sonne und zurück gefahren, war selbst in schwierigen Phasen wie der aktuellen Corona-Pandemie immer für die Menschen da und hat die Region im wahrsten Sinne des Wortes als zuverlässiger Partner mit am Laufen gehalten“, erinnert Rheinbahnchef Klaus Klar. „Unsere bewegte Geschichte ist unser Fundament und macht Freude auf die Zukunft, an der wir jeden Tag arbeiten und in der wir viel vorhaben.“

Auch Oberbürgermeister Stephan Keller überbrachte Glückwünsche: „Mir ist es ein Herzensanliegen, den ÖPNV zu stärken. Die Rheinbahn spielt dabei eine Schlüsselrolle und ist wichtiger denn je. Auch künftig sehe ich die Rheinbahn als Vorreiterin moderner und sauberer Antriebstechnologien“. so der Rathauschef. „Ich bin sicher, dass die Rheinbahn an die Erfolge der Zeit vor der Pandemie anknüpfen kann.“

OB Keller: Tragende Säule der Verkehrswende

Der Vorsitzende des Rheinbahn-Aufsichtsrats, Andreas Hartnigk, ergänzte: „125 Jahre alt werden nicht viele Unternehmen. Nicht viele haben im besten aller Sinne in dieser langen Zeit so viele Spuren hinterlassen.“ Er wünsche sich, dass die Rheinbahn noch viele weitere solcher Spuren in Stadt und Region hinterlasse. „Denn sie ist eine der tragenden Säulen für das Gelingen der Verkehrswende und sie ist so immens wichtig für die Zukunft unserer Heimat“, so Hartnigk. Von Anfang an habe die Rheinbahn maßgeblich zur Entwicklung der Landeshauptstadt und der ganzen Region beigetragen, so das Unternehmen.

Durch den Bau der Oberkasseler Brücke, mit dem die Geburtsstunde des Verkehrsunternehmens schlug, hat sie die damals noch dörflichen linksrheinischen Gebiete erschlossen und durch die erste Schnellbahn Europas mit dafür gesorgt, dass diese Stadtteile wuchsen und boomten.

Tempo 40 war damals eine hohe Geschwindigkeit

Die Bahnen fuhren mit der für damalige Verhältnisse hohen Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern von Düsseldorf nach Krefeld.

In Zukunft will die Rheinbahn die „Einfachheit“ ins Zentrum ihrer Marke und ihres Angebotes rücken. Der neue Markenclaim „Einfach. Immer. Da.“ weist daher auf dieses Ziel hin und soll darüber hinaus die hohe Verlässlichkeit der Rheinbahn für die Menschen in der Vergangenheit und in der Zukunft transportieren.

„Wir leben zunehmend in einer komplexen Welt, in der sich die Menschen nach Einfachheit sehnen“, erklärt Finanz-Vorstand Susanne Momberg. „Dem möchten wir nachkommen. Unsere Vision ist es, Mobilität für die Menschen einfach zu machen. Mit unserer neu definierten Markenidentität möchten wir daher ein starkes Angebot machen: Mobilität für unsere Kunden in Düsseldorf und Umgebung wird in Zukunft einfacher.“ Auch das neue Logo soll dies ausdrücken.

Heute um 11.11 Uhr wird es übrigens ein übergroßes Geschenk von Jacques Tilly am historischen Depot Am Steinberg in Bilk geben. Das Werk des Wagenbauers wird dort enthüllt und geht auf eine Rundfahrt durch Düsseldorf, Neuss und Ratingen.

Die wichtigsten Meilensteine in 125 Jahren Rheinbahn gibt es unter: www.rheinbahn.de/unternehmen/geschichte/.