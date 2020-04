Die einsame Tour des Düsseldorfer Nachtwächters

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Stadtführer Michael führt im Internet durch die historische Altstadt und weiß dabei einige Geschichten zu erzählen.

Die städtische Tourismus-Tochter „Düsseldorf Tourismus“ hat jetzt eine Stadtführung für alle veröffentlicht, die gerade nicht an Stadtführungen teilnehmen können. Der Video-Clip „Der einsamste Stadtführer der Welt“ zeigt alles, was eine Stadtführung durch die nächtliche Altstadt ausmacht – nur dass der Stadtführer alleine durch die Stadt läuft.

Stadttour von zu Hause aus

Der Clip ist ein Zeichen für den Zusammenhalt und die Solidarität in schwierigen Zeiten – und er sendet auch eine Botschaft an die Gäste aus aller Welt. #VisitDuesseldorfLater – so lautet der Hashtag, den Düsseldorf Tourismus in den nächsten Wochen verwenden wird.

Wie macht man eine Stadtführung in Zeiten von Corona? Düsseldorf Tourismus liefert auf Facebook, Instagram und YouTube eine Möglichkeit, die verlassene Düsseldorfer Altstadt von zuhause aus zu besuchen. Nachtwächter Michael nimmt die Nutzer mit auf einen einsamen Spaziergang durch das historische Zentrum der Landeshauptstadt. Die dreiminütige Stadtführung geht entlang von St. Lambertus, Schlossturm und Rathaus und zwischendurch lernt man auch noch etwas über die Schlacht von Worringen.

Einsame Nachtwache

Im Begleittext zu dem Video-Clip heißt es: Unsere Guides zeigen 365 Tage im Jahr die wichtigsten Orte in Düsseldorf. Seit ein paar Wochen haben sie Berufsverbot. Das ist schade, aber zurzeit richtig und wichtig. „Wir müssen aber doch irgendetwas für unsere Gäste tun, die jetzt zu Hause im Home-Office sitzen“, dachte sich unser Stadtführer Michael. Gesagt, getan. Er begab sich diese Woche spätabends in die Altstadt, um seine Nachtwächter-Stadtführung alleine durchzuführen. Nur er, die Altstadt und seine Geschichten – und ein Kameramann. Michael hat auch extra nochmal durch die Fenster der Altbierkneipen geschaut – aber es war wirklich niemand da.

Der Video-Clip nimmt Bezug auf die Nachtwächter-Stadtführung, die Düsseldorf Tourismus seit Jahren erfolgreich anbietet – ein abendlicher Spaziergang durch die historische Altstadt Düsseldorfs.

Der Clip ist auf Facebook, IGTV und YouTube verfügbar: https://youtu.be/Msr2fUkl8Zc