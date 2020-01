Die Liga der Wohlfahrtsverbände in Düsseldorf

Die Spitzenverbände der Wohlfahrt sind lose in einer Arbeitsgemeinschaft, der Liga, organisiert. In alphabetischer Reihenfolge übernimmt der Geschäftsführer eines Verbandes für ein Jahr die Rolle des Sprechers der Liga. Als solcher vertritt er die Verbände in gemeinsamen Anliegen in Politik und Gesellschaft. Dabei sprechen sich die Verbände immer wieder untereinander ab.

Diese Arbeitsgemeinschaften zwischen den Verbänden gibt es auch in anderen Kommunen, sowie auf Bundes- und Landesebene. In Düsseldorf sind die Arbeiterwohlfahrt (Awo), Caritas, die Paritätische, Diakonie, das Deutsche Rote Kreuz und die Jüdische Gemeinde in der Wohlfahrtsliga. Die Sprecherrolle übernimmt nun Caritas-Chef Henric Peeters von Marion Warden.