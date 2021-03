Die Stadt Düsseldorf sagt dem Müll den Kampf an

Düsseldorf. Oberbürgermeister Stephan Keller will seine Offensive weiter ausbauen. Seit knapp einen Jahr gab’s 1600 Ordnungswidrigkeiten wegen Müllsünden

Mit Saisonmülltonnen, hochmodernem Reinigungsgerät und flexibleren Reinigungsmodellen will die Landeshauptstadt dem bei dem in der nächsten Woche zu erwartenden schönen Wetter erhöhten Besucher- und damit verbundenem Müllaufkommen in der Altstadt, am Rheinufer, in Parkanlagen und auf anderen Freizeitflächen begegnen. Die nächste Stufe der von Oberbürgermeister Stephan Keller initiierten Stadtsauberkeitsoffensive 2021 laufe jetzt stadtweit an, heißt es dazu aus dem Rathaus.

422 „Saisonmülltonnen“

OB Keller hat gemeinsam mit Umweltdezernentin Helga Stulgies sowie Awista-Geschäftsführer Peter Ehler Einzelheiten zu der Aktion vorgestellt. So werden in diesen Tagen an stark frequentierten Stellen 422 „Saisonmülltonnen“ aufgestellt. Das sind 42 mehr als im vergangenen Jahr. Es handelt sich meist um Abfallbehälter mit 120 Litern und 240 Litern Fassungsvermögen. Sie ergänzen fortan bis zum Herbst die fest montierten öffentlichen Abfallbehälter.

„Die Saisontonnen tragen mit einem roten Hintergrund besonders auffällige Aufkleber mit Slogans wie ‘hier geht’s rein’. Damit wollen wir sehr plakativ deutlich machen, dass Abfälle in einen passenden Behälter gehören, und nicht auf die Straße oder auf eine Grünfläche“, betont der Oberbürgermeister, dem die Stadtsauberkeit sehr am Herzen liegt.

Altpapiercontainer sollen häufiger geleert werden

Dazu gehört auch, dass nun etliche stark frequentierte Altpapiercontainer in dicht besiedelten Gebieten häufiger geleert werden. Von bisher meist drei und vereinzelt vier Mal wöchentlich wurde der Leerungsrhythmus auf fünf oder sechs Mal pro Woche hochgefahren.

In allen Stadtteilen werden bei Meldungen zu überfüllten Altpapiercontainern – beispielsweise über die „Stadtsauberkeits-App“ oder direkt von Menschen vor Ort an das Umweltamt – ein Kranfahrzeug, das die Altpapiercontainer zusätzlich leert sowie Sperrgutfahrzeuge eingesetzt, um die Containerstandorte zu reinigen.

Müllsammelfahrzeuge werden eingesetzt

Für die Entfernung nicht angemeldeten Sperrmülls und sonstiger Müll-Ablagerungen werden im gesamten Stadtgebiet zusätzliche Müllsammelfahrzeuge eingesetzt.

In der erweiterten Altstadt als einem Schwerpunkt wird außerdem ein zweiter mobiler Müllsauger – ei so genannter Vielfraß – eingesetzt, mit dem Kleinmüll aus Ecken und Fugen effektiv entfernt werden kann. Bei gutem Wetter geht die Awista in der Altstadt an den Wochenenden zudem mit zusätzlichem Reinigungspersonal an den Start.

Auch Mülldetektive sind weiterhin für ein sauberes Stadtbild im Einsatz. Seit Mitte 2020 haben diese rund 1600 Ermittlungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Müllsünder eingeleitet, sagt Umweltdezernentin Helga Stulgies.

Freizeitflächen wichtig in der Krise

Parallel zu den Sofortmaßnahmen arbeitet die Stadtverwaltung derzeit mit Hochdruck an weiteren Maßnahmen des stadtweiten Sauberkeitskonzept für eine dauerhaft wahrnehmbare Verbesserung der Stadtsauberkeit. Oberbürgermeister und Umweltdezernentin appellieren an alle Düsseldorfer und die Besucher der Landeshauptstadt: „Nutzen Sie die vielen Entsorgungsmöglichkeiten und leisten Sie damit einen Beitrag, um die besonders in der Pandemie so wichtigen Freizeit- und Erholungsflächen sauber und auch für die Menschen, die diese nach Ihnen nutzen, attraktiv zu halten.“

Infokasten:

Hinweise zu Vermüllungen nimmt das Servicetelefon Stadtsauberkeit im Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz unter der Rufnummer 0211-8925050, montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, oder per E-Mail an stadtsauberkeit@duesseldorf.de entgegen. Meldungen können zudem über die Sauberkeits-App „Düsseldorf bleibt sauber“ abgegeben werden. Weitere Informationen finden sich unter www.duesseldorf.de/stadtsauberkeit.

Hier eine Übersicht der Standorte der insgesamt 422 Saisonmülltonnen:125 linksrheinisch – zwischen Heerdt und dem Löricker Sporthafen; 131 am rechtsrheinischen Rheinufer – Bremer Sandstrand, Deiche in Hamm, Volmerswerth und Flehe, Benrather Schloßufer, Randbereiche der Urdenbacher Kämpe, Kaiserswerth, Wittlaer und Stockum; 136 in Parkanlagen und auf sonstigen Grünflächen; 30 am Angermunder Baggersee.