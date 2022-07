Ein Kommentar von Götz Middeldorf, Redaktionsleiter der NRZ in Düsseldorf.

Kommentar Die Untätigkeit auch der CDU in Sachen Flug-Chaos

Wegen des Flughafen-Chaos übt Europaabgeordneter Dennis Radtke Kritik an der Bundesinnenministerin. Das kommentiert Götz Middeldorf von der NRZ.

Die Politik hat lange gebraucht, um das Chaos an deutschen Flughäfen, insbesondere in Düsseldorf, für sich zu entdecken. Jetzt, wo es populär ist und in den Ferien die Schlagzeilen bestimmt, kommt auch eine CDU-Europaabgeordneter aus Bochum aus dem Quark. Er findet Schuldige selbstverständlich bei der Bundesregierung, insbesondere bei der Innenministerin. Dass die der SPD angehört, macht es für den Ruhrgebiets-Christdemokraten bei seiner Kritik nur attraktiver.

Schon lange auf Miesere aufmerksam gemacht

Dumm nur, dass das Chaos in Düsseldorf schon seit den Sommerferien des vergangenen Jahres bekannt war. Verdi hatte immer wieder auf die Miesere vor den Sicherheitskontrollen aufmerksam gemacht, sogar Mahnwachen abgehalten. Und die NRZ hatte regelmäßig berichtet – und schon im September geschrieben: „Jetzt ist die Politik gefordert!“

Thema wurde in Berlin verpennt

Doch diese Warnzeichen haben die Politik und auch der CDU-Mann nicht gehört. Oder er wollte es nicht hören. Schließlich war das Bundesinnenministerium mit Horst Seehofer (CSU) noch unionsgeführt. Und da wurde in Berlin das Flughafen-Problem sowie die heftige Kritik an der Bundespolizei und der von ihr beauftragten Sicherheitsfirma bereits verpennt und nicht ernst genommen.

Die CDU trägt Mitschuld

Statt sich jetzt die SPD-geführet Bundesregierung vorzuknöpfen und scheinheilig herum zu schimpfen, sollte Herr Radke kapieren, dass die CDU eine erhebliche Mitschuld an der Misere trägt. Durch Untätigkeit!

