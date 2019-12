Die Weihnachts-Schatzkammer im Düsseldorfer Rathaus

Wenn’s ums Schenken geht, ist diese Frau ein Profi. Denn der Umgang mit gut gedachten (und oft auch gut gemachten) Gaben ist Teil ihres Jobs: Areti Gagliardi ist Protokollchefin des Rathauses. Und zu ihrer Arbeit gehört es, empfangene Geschenke sachgerecht unterzubringen, und sich Gedanken zu machen, was die Stadt Düsseldorf selbst überreicht, wenn sie entweder Gäste empfängt oder irgendwo zu Gast ist.

Eins vorab: Das Ganze ist nicht so leicht, wie es klingt, sondern – wie auch beim Schenken im privaten Kreis – ein Stück fein austarierter Diplomatie.

Ein klarer Willkommensgruß

Die 34-Jährige ist sich dessen bewusst und hat daher eine eigene Philosophie entwickelt. Etwas zu schenken sei immer ein klarer Willkommensgruß und eine angenehme Form vom Höflichkeit, meint sie. Auf jeden Fall von hohem Wert, egal, was überreicht wird.

Jedenfalls haben die höchst unterschiedlichen Gaben, angesammelt im Laufe der Jahre unter verschiedenen Oberbürgermeistern, stets eine Geschichte zu erzählen – und die erschließt sich dem Betrachter nicht auf Anhieb. Zumal sich die Schenk-Kultur im Laufe der Zeit geändert hat und ohnehin unter den Völkern oder Interessensgruppen verblüffend verschieden ist.

Straßenbahn fährt Rampe hoch

Fangen wir mal bei einer Gabe an, die nicht von wirklich weit her kam, sondern aus der Stadt selbst. Sie steht in den Vitrinen neben dem Jan-Wellem-Saal, sozusagen der guten Stube des Rathauses: eine kleine Bronzeskulptur, im Format wie ein Schuhkarton. Offenbar stellt sie ein historisches Gebäude dar. Welches, ist nicht klar – ein Bauwerk dieser Optik gibt es in Düsseldorf nicht. Aus dem Keller dieses Baus kommt eine Straßenbahn eine Rampe hochgefahren. Wer nicht die Chance hat, die Plakette am Sockel zu lesen, der braucht ein bisschen Fantasie: Das zwei bis drei Kilo schwere Geschenk überreicht die Rheinbahn Mitte der 1980er Jahre der Stadt anlässlich der Eröffnung der ersten U-Bahn, bei genauerem Hinsehen erkennt man einen aus dem Untergrund nach oben rollenden Zug der damals neuen Stadtbahnen, von denen heute noch einige im Dienst sind. Alle damaligen Vorstände verewigten ihre Unterschriften auf dem Erinnerungsstück.

Auch zwei Vasen direkt daneben brauchen Erklärung, sie sind jeweils verziert mit kunstvoll ineinander verschlungen Linien. Erst auf den zweiten Blick erkennt man Buchstaben – einmal ein V und einmal ein S. Sie stehen für die Namen Silvia und Victoria von Schweden: Königin und Kronprinzessin brachten Vasen mit, als sie Düsseldorf besuchten. Beide Gefäße zeugen von Gefühl für Stil und Geschmack, sie würden jede Wohnung zieren.

Star beim Schrottwichteln?

Das kann man von einer Reihe anderer Stücke nicht so ohne weiteres sagen. Ein gut 40 cm hoher bronzener Reiter mit Lanze, mitgebracht von einer afrikanischen Delegation, wäre der Star beim Schrottwichteln, und das knallrote Schreibtisch-Set aus feinem Leder, überreicht von marokkanischen Gästen, trifft mit seiner intensiven optischen Präsenz auch nicht unbedingt den hiesigen Geschmack. Von hohem ideellen Wert, wie viele andere Stück auch, und jenseits jeder Diskussion über Design ist dagegen die Ikone, die Tawadros II., der Papst der koptischen Christen mitbrachte. Eindrucksvoll, leider sehr unpraktisch, dagegen eine 20 Meter lange Schriftrolle, von Hand kaligrafiert und von einer Delegation aus Düsseldorfs Partnerstadt Chongqing in China – überreicht wurde sie in einer eindrucksvollen Holzbox. Opulente Verpackung spielt oft eine zentrale Rolle, weiß die Protokollabteilung. Viele Gäste legten darauf großen Wert. Die Deutschen sehen das pragmatischer: Wenn der Oberbürgermeister einen Düsseldorfer Radschläger aus Glas verschenkt oder ein die Kopie eines Stadtsiegels von 1303, dann sieht man immer sofort, um was es sich handelt. Wenn überhaupt, hüllt man manche Dinge in Plexiglas. Ausgepackt werden muss da nichts. Ohne Verpackung wurde vermutlich der Tisch-Fußball-Tisch (Teqball) übergeben, den der Ungarische Generalkonsul Balázs Szegner mitbrachte. Er steht jetzt, sehr sinnvoll, in der Leichtathletikhalle an der Arena. Übrigens das größte jemals überreichte Mitbringsel. Beim Teqball verschmelzen Tischtennis und Fußball, gespielt wird auf einer gewölbten Platte – nur mit den Füßen.

Geschenke an die Stadt Düsseldorf von der Rheinbahn. Foto: Anne Orthen Foto: Anne Orthen (ort)

Aber wie die Geschmäcker sind auch Sitten beim Verschenken verschieden. Aber immer wird vor jedem Termin, bei dem man davon ausgeht, dass es Geschenke geben soll, vorher minutiös abgesprochen, in welchem Umfang man den Gast oder Gastgeber ehren will. Denn – Achtung, Diplomatie ! – das Ganze muss ungefähr auf Augenhöhe sein und auf keinen Fall will man Empfindlichkeiten treffen. Pannen werden also ausgeschlossen, und jede Gabe wird gewürdigt. Allerdings schaffen es nur wenige in die Vitrinen neben dem Repräsentanzraum des Rathauses oder in das Büro des Oberbürgermeisters.

Ein Geschenk wird nie persönliches Eigentum

Übrigens wird ein Geschenk nie zum persönlichen Eigentum des Rathaus-Chefs, sondern bleibt im Besitz der Stadt. Denn sie hat es erhalten in der Funktion des Oberbürgermeisters, und nicht die Person. Die Fachleute des Protokolls wissen aber, dass dieser feine Unterschied in manchen Ländern nicht bekannt ist. Angesprochen wird das natürlich nicht. Und so geht man in vielen Ländern davon aus, dass das feierlich überbrachte Kunstwerk jetzt einen Ehrenplatz hat im Haus des Düsseldorfer Stadtoberhaupts.

Dabei liegt es vermutlich in dem oben erwähnten Zimmer – bis es irgendwann einmal ausgestellt wird. Oder auch nicht.